Girondins – Mercato : Une nouvelle pépite vers Strasbourg ?

Malgré une bonne saison dernière entachée par un événement survenu lors de la dernière journée de Ligue 2, les joueurs Girondins ont pu se distinguer. Junior Mwanga fait partie de cette réussite, et il semble probable que le Bordelais rejoigne le RC Strasbourg en Ligue 1. Il pourrait être suivi par l'un de ses coéquipiers, à moins qu'un autre club ne devance Strasbourg.

Il y a de la concurrence pour Dilane Bakwa

Dilane Bakwa a inscrit 5 buts et délivré 9 passes décisives en 39 matchs avec les Girondins de Bordeaux la saison dernière. L'ailier suscite l'intérêt de Strasbourg, mais pas seulement. Reims et Fribourg seraient également sur le coup, cependant, ce sont les Rémois qui sembleraient en position favorable, selon le 10 Sport. Le Stade de Reims aurait transmis une offre de transfert aux Girondins de Bordeaux, et le dossier avancerait très concrètement en coulisse, toujours selon le média. Néanmoins, les Alsaciens espèrent toujours réaliser un coup double en recrutant Dilane Bakwa en plus de Junior Mwanga.

Reims, Strasbourg et Fribourg étaient en duel final pour Dilane Bakwa (Bordeaux)



Strasbourg l’emporte et fait même coup double avec Junior Mwangahttps://t.co/tVweKkNmKt — Alexis BERNARD (@AlexisBernard10) August 6, 2023

