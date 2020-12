Girondins - Mercato : une première belle vente à 7 M€ pour Alain Roche ?

Zapping But! Football Club L1 - 3e journée : notre simulation FIFA 20 de Bordeaux - OL

La première partie du mercato hivernal va être simple pour Alain Roche. En effet, le directeur sportif des Girondins de Bordeaux est d'accord avec son président, Frédéric Longuépée, et son entraîneur, Jean-Louis Gasset, sur la nécessité de vendre. Le premier veut faire entrer de l'argent dans les caisses pour équilibrer les comptes, le second trouve que certains secteurs de son effectif sont trop fournis. C'est une fois le dégraissage réalisé que ça va se compliquer puisque Gasset espère des renforts…

Un challenge sportif moyen pour lui

Mais puisqu'on n'en est pas encore à parler d'arrivées à Bordeaux, les rumeurs se focalisent sur les ventes. Et une belle arrive en provenance d'Angleterre concernant Josh Maja. L'Angleterre qui demeure un eldorado pour tous les clubs puisque les formations outre-Manche conservent un gros pouvoir d'achat malgré la crise du Covid-19.

Selon 20 Minutes, Sheffield United et Birmingham City lorgneraient l'attaquant anglais de 21 ans, débarqué de Sunderland en janvier 2019. Le plus intéressant en ce qui concerne le FCGB, c'est que la lanterne rouge de Premier League comme le pensionnaire de Championship seraient disposés à mettre au minimum 7 M€ pour l'Anglo-Nigérian. Une belle plus-value pour un joueur acheté moins de 2 M€ il y a bientôt deux ans et qui n'a jamais confirmé les promesses nées de ses premiers pas chez les Black Cats…