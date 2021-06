Girondins – Mercato : une première offre arrive pour Toma Basic, son montant dévoilé

Zapping But! Football Club Bordeaux : les transferts les plus chers de l'histoire

Ignazio Genuardi révélait hier que la Lazio de Rome convoitait Toma Basic mais que la piste napolitaine était la plus chaude pour le milieu des Girondins. Il semblerait que cela se confirme.

Le Napoli prêt à verser 8 M€

En effet, selon la Gazzetta dello Sport, le Napoli s'apprête à formuler une première offre pour Basic et celle-ci s'élèverait à 8 M€. Plutôt pas mal, semble-t-il, pour un élément qui n'a plus qu'un an de contrat au FCGB...