Girondins - Mercato : une recrue arrive à Bordeaux, couac à venir à la visite médicale ?

Alberth Elis arrive blessé à Bordeaux. Le joueur touché lors de la Gold Cup avec le Honduras, a été opéré du cinquième métatarsien début août. Interrogé à l’aéroport alors qu’il attendait un vol à destination de la France, il a confirmé au média hondurien La Prensa qu’il rejoignait Bordeaux mais espère être remis au plus vite et que sa visite médicale se passera bien.

« Cela n’a pas été facile, mais nous sommes heureux de cette opportunité. Dieu merci, les choses se sont bien passées et Boavista et nous espérons continuer de la même manière. C’est bien de jouer contre les meilleurs en Ligue 1, et je me prépare à ça. Maintenant, il faut que je sois prêt pour ce nouveau défi. Je suis très reconnaissant envers Boavista pour l’opportunité qu’ils m’ont donnée de faire grandir ma carrière. Lorsque j’arriverai en France, les médecins vont évaluer mon état de santé. J’espère que je pourrai jouer plus tard avec le Honduras, mais cela dépendra de ce que diront les médecins bordelais. Maintenant, j’espère que tout se passera bien au niveau de la visite médicale et que je pourrai être à 100% pour les qualifications ». - a déclaré le polyvalent ailier. Affaire à suivre.

(propos retranscris par Girondins4ever)

