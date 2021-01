Girondins – Mercato : très courtisé, De Préville pourrait jouer un vilain tour à Gasset

Zapping But! Football Club Bordeaux : le palmarès complet des Girondins

Peu utilisé par Jean-Louis Gasset et en fin de contrat en juin, Nicolas De Préville (30 ans) vit ses derniers mois aux Girondins de Bordeaux. L'ancien Rémois et Lillois pourrait s'offrir un étonnant rebond dans un grand nom de Liga. D'après le média local Superdeporte, le FC Valence aurait fait de « NDP » une « option » pour l'été prochain. Une piste sans doute rendue attractive par le caractère low cost du dossier plus que par le rendement de De Préville.

« Nicolas De Préville se montre ferme, il attendra que le mercato d’été pour avoir plus de possibilités, c’est-à-dire qu’il continuera aux Girondins jusqu’à la fin de la saison car il sait que libre, il aura de nombreuses options pour jouer en Espagne. Dans ces conditions, la future signature au Valencia CF lui a été proposée, une opération économique très avantageuse », assure le média espagnol.

Le Betis et Valladolid seraient également sur les rangs. Cette saison, l'Istréien a disputé 18 matches sans jamais trouver le chemin des filets. Arrivé il y a quatre ans en provenance du LOSC pour 8 M€, Nicolas De Préville n'aura jamais vraiment pris la mesure de l'environnement aquitain.