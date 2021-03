Girondins : Mercato, vestiaire... Les vraies raisons du coup de sang de Gasset

Zapping But! Football Club Bordeaux : le calendrier complet de la saison 2020-2021

Lancé en conférence de presse sur l'avenir d'Hatem Ben Arfa, Jean-Louis Gasset a profité du micro tendu pour vider son sac et évoquer son cas personnel : « Il y aura déjà ma réponse et elle est importante », a-t-il lâché, ouvrant la porte à un départ des Girondins de Bordeaux dès l'été 2021 et ce malgré un contrat courant jusqu'en juin 2022.

Des interrogations lourdes sur l'avenir

S'il n'est pas rentré dans les détails, le technicien de 67 ans s'est plaint de certains mensonges de sa direction. Derrière cette sortie, de vraies craintes par rapport au Mercato d'été. Jean-Louis Gasset espère recruter un latéral gauche, un défenseur central, un milieu et un attaquant... Le tout avec un déficit oscillant entre 63 et 80 M€. Une équation qui l'inquiète selon ses proches.

« Cet hiver, deux joueurs (Pablo et Josh Maja) sont partis alors que ce n'est pas ceux qu'il avait envie de voir partir. Forcément, il se pose des questions : ''quels seront les moyens cet été ? Est-ce que le groupe ne sera pas encore plus faible que cette saison ? Qu'est-ce que je peux lui apporter ?'' », avance dans L'Equipe un intime de Gasset, lequel le dit également usé par l'ambiance délétère de son vestiaire.