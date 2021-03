Girondins, PSG – Mercato : Bordeaux était dans une finale à trois pour Mbappé

Zapping But! Football Club Bordeaux : le calendrier complet de la saison 2020-2021

Si l'histoire de Kylian Mbappé est connue de tous, nombreux sont les clubs à être passé à un cheveu de détourner le phénomène de son choix de rejoindre le centre de formation de l'AS Monaco. On sait notamment que le RC Lens voulait le Champion du Monde dès ses 12 ans. Ce qu'on sait moins, c'est que l'actuelle star du PSG était passé par le programme « Cap Girondins » et aurait pu signer à Bordeaux.

« Mbappé ? Nous, on a fait ce qu'on a pu »

Directeur du centre de formation des Girondins, Patrick Battiston est revenu dans les médias du club sur la non-signature du natif de Bondy. « Kylian Mbappé, il y avait trois clubs qui l’intéressaient : le Real de Madrid, Monaco, et Bordeaux. Nous, on a fait ce qu’on a pu. Un jour, les parents nous ont téléphoné après notre proposition, et nous ont expliqué qu’ils ne pouvaient pas la retenir pour X raisons », a expliqué l'ancien défenseur international dans des propos relayés par Girondins4ever.

Malgré cet échec, Bordeaux est toujours resté en contact avec le père de Mbappé Wilfrid : « Yannick a encore eu les parents récemment, car Monsieur Mbappé est venu accompagner un jeune joueur de Paris qui avait envie de venir à Bordeaux, il y a un an et demi. Le papa a accompagné ce jeune joueur à Bordeaux… Nous avons pu discuter ». Du côté des supporters, on aurait sans doute préféré que Kylian fasse un autre choix à son départ de la région parisienne...