Girondins : son passage à City, ses galères pour percer... la dernière recrue du Mercato bordelais se confie

Sur son passage à Manchester City plus jeune

« L'Ajax m'avait demandé d'attendre une année supplémentaire avant de signer professionnel. Je ne voulais pas. Quand tu es un bon joueur, tu es censé signer. Le club savait que j'avais le niveau mais ils n'ont pas fait l'effort nécessaire, ils me demandaient de rester dans la même équipe alors que j'avais fait une bonne saison en étant surclassé. J'étais déçu. Deux clubs m'ont approché, Manchester City et Chelsea. J'ai choisi City (…) J'ai senti que c'était le meilleur choix pour moi ».

Sur son départ au Hertha Berlin

« A City, ce n'est pas évident de se faire une place quand tu es jeune. Je ne dirais pas que c'était frustrant mais la dernière saison, j'étais performant, et ils m'ont dit que si je ne prolongeais pas, je ne serai pas intégré à l'équipe première, ni aux matchs, ni aux entraînements. Et moi, j'avais envie de voir plus haut. Donc j'ai préféré partir ».

Sur son statut d'éternel espoir

« A un certain moment, vous ne voulez plus être un talent, mais un bon joueur. C'est ce que je veux faire cette saison. Qu'on dise « ce n'est plus un espoir, c'est un bon joueur, important pour l'équipe ». Il faudra que je créé plus d'occasions et que je marque davantage. Je n'irai pas jusqu'à dire que c'est un tournant dans ma carrière mais j'ai l'impression que cette saison qui s'ouvre sera très importante ».

