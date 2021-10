Girondins, Stade de Reims - Mercato : Kebbal dévoile les raisons de son échec à Bordeaux

Zapping But! Football Club Bordeaux, PSG, OM, OL, ASSE : le top 10 des meilleurs buteurs de Ligue 1 en activité

Après des années passées à galérer, Ilan Kebbal explose enfin au plus haut niveau. Avec le Stade de Reims, le milieu de terrain a marqué une fois et délivré trois passes décisives lors des neuf premières journées. Au micro de France Bleu Reims, le Marseillais de naissance, âgé de 23 ans, a expliqué pourquoi ça n'avait pas collé avec les Girondins de Bordeaux, où il a joué entre 2016 et 2018.

“A 18 ans, j’ai signé à Bordeaux. J’ai passé deux ans là-bas. Ensuite, je n’ai pas été conservé… Pourquoi ? Je ne sais pas, cela n’a pas accroché. Ils ne me voyaient peut être pas finir professionnel chez eux, c’est comme ça. J’avais un gabarit atypique, donc ils ne voyaient pas quelque chose de plus en moi. Je ne suis pas revanchard envers Bordeaux. C’était juste qu’ils ne croyaient pas en moi, mais moi je croyais en moi. Le plus important n’est pas que les gens croient en toi, le plus important c’est de ne pas cesser de croire en soi-même. Que les gens croient en moi ou pas, cela m’importe peu."