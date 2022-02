Les dessous abjects de l'affaire Belaïli, un milieu irlandais ciblé par les Girondins, Delort (OGC Nice) rêve encore de l'Algérie

Zapping But! Football Club Bordeaux, PSG, OM, OL, ASSE : le top 10 des meilleurs buteurs de Ligue 1 en activité

Stade de Reims - Stade Brestois : on en sait plus sur l'affaire Belaïli

Le quotidien régional Le Télégramme a détaillé ce qu'il s'est passé à Delaune dimanche pendant le match entre Reims et Brest. Effectivement, l'attaquant algérien Youcef Belaïli a été la cible d'insultes racistes de la part de supporters champenois. Mais il n'y a pas que lui. Des supporters algériens qui encourageaient le Fennec ont également eu droit à des propos scandaleux. Un jeune homme de 16 ans a même été identifié en train de faire un salut nazi mais il n'a reçu qu'un rappel à la loi car il a pu éviter une condamnation en jurant qu'il avait... mal au bras le jour du match !

Les Girondins suivent Josh Cullen (Anderlecht)

Selon l'insider MSV Foot, les Girondins de Bordeaux auraient flashé sur le milieu de terrain irlandais Josh Cullen (25 ans), qui évolue à Anderlecht depuis un an et demi. Ils attendraient de savoir s'ils se maintiennent en Ligue 1 avant de passer à l'action. Formé à West Ham, ce droitier est international. Selon Transfermarkt, sa cote est de 3,5 M€.

OGC Nice : Delort n'a pas fait une croix sur la sélection algérienne

Invité hier de l'émission Rothen s'enflamme, Andy Delort est revenu sur son rapport tumultueux avec la sélection algérienne, lui qui a été banni par Djamel Belmadi pour avoir demandé à ne plus être convoqué lors de ses premiers mois à Nice : « Cela m'a fait énormément de mal sur le moment. Sur tout ce qui a été dit. J'ai toujours respecté et respecterai toujours la sélection et les Algériens. C'était un moment compliqué. Je venais de partir de Montpellier, il y avait de la concurrence à Nice... Maintenant, on verra ce qui se passera. Je remercie tous les Algériens au quotidien qui me soutiennent. Je n'ai pas fait une croix sur la sélection ! ».