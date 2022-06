Guilavogui et Niang dossiers tendus aux Girondins, l'AS Monaco lorgne une ancienne piste de l'OL

Zapping But! Football Club Bordeaux : le palmarès complet des Girondins

Girondins de Bordeaux : Guilavogui conservé, Niang licencié ?

Selon le journaliste de 20 Minutes Clément Carpentier, les Girondins de Bordeaux aimeraient conserver Josuha Guilavogui pour la saison prochaine. Arrivé en janvier en prêt de Wolfsburg, le milieu de terrain au comportement exemplaire va recevoir une offre des dirigeants aquitains, lui à qui il ne reste qu'une année de contrat avec le club allemand. Mais le FCGB ne se fait pas trop d'illusion. En revanche, Mbaye Niang a du souci à se faire. Les Girondins entendent casser son contrat en mettant en avant un comportement répréhensible et un niveau de forme loin du haut niveau pour n'avoir aucune indemnité à lui verser. En attendant, selon l'insider Emmanuel Merceron, ses agents l'auraient de nouveau proposé au FC Nantes...

Toujours au rayon des départs, L'Equipe indique que Junior Onana plaît à Schalke 04 et au Milan AC. Alberth Elis, lui, est dans le viseur de Leeds United tandis que Ui-jo Hwang serait convoité en Allemagne mais aussi en Ligue 1, par le FC Nantes et Montpellier. Enfin, le jeune Sékou Mara aurait tapé dans l’œil de Lecce en Italie, mais David Guion compte sur l’international français U20.

Bordeaux : Guion a fait un gros geste pour rester

Si les Girondins de Bordeaux ont choisi de faire confiance à David Guion pour amorcer la remontée immédiate en Ligue 1, ce n'est pas seulement parce que l'ancien coach de Reims connait par cœur la deuxième division et les leviers pour une remontée. L'état d'esprit de l'intéressé y est pour beaucoup. 20 Minutes nous apprend que le technicien a proposé de lui-même de diviser son salaire par deux (90 000€ brut la saison passée) pour continuer sa mission. Un geste apprécié des dirigeants.

Le Milan AC sur plusieurs pépites de l'équipe de France U20

Actuellement au tournoi Maurice Revello de Toulon, le Milan AC lorgne plusieurs éléments de l'équipe de France U20. Si, selon la presse transalpine, Sekou Mara (Girondins de Bordeaux) fait partie des joueurs qui ont impressionné le club lombard, le champion d'Italie a envoyé le chef de sa cellule de recrutement Geoffrey Moncada pour voir à l'oeuvre le défenseur de Montpellier Maxime Estève et le milieu offensif de l'ASSE Adil Aouchiche.

AS Monaco : une première offre pour Andrea Belotti (Torino)

Le journaliste spécialisé dans les transferts Gianluca Di Marzio assure que l'AS Monaco aurait formulé une première offre à l'attaquant Andrea Belotti, en fin de contrat au Torino. Âgé de 28 ans, Il Gallo (le Coq) était dans le viseur de l'OL la saison dernière. Cela fait plusieurs années qu'il souhaitait quitter le Toro mais ses dirigeants le retenaient car il était adoré des supporters. Désormais libre de choisir sa future destination, il est à l'écoute de toutes les offres et celle de l'ASM ne le laisserait pas insensible.

Monaco : deux priorités pour remplacer Tchouaméni, Badiashile deuxième grosse vente ?

Dans son édition du jour, L'Equipe confirme les deux priorités de l'ASM pour remplacer Aurélien Tchouaméni. Recruteur pour le club princier, Laurence Stewart travaillerait sur la venue du brésilien Danilo (Palmeiras, 21 ans), un dossier estimé à plus de 20 M€. L'intérêt du coach Philippe Clément pour Amadou Onana (LOSC, 20 ans) est aussi confirmé.

Après Tchouaméni au Real Madrid, une deuxième grosse vente est aussi possible avec Benoît Badiashile (21 ans, sous contrat jusqu'en juin 2024), dont la cote dépasse les 50 M€ et qui intéresse trois clubs majeurs en Angleterre (Newcastle, Manchester United, Chelsea) et un en Espagne.

Stade Rennais, FC Lorient, MHSC : grosse bataille pour un latéral de Niort

D'après Foot Mercato, le Stade Rennais, le FC Lorient et Montpellier lorgne tous un prometteur défenseur des Chamois Niortais Darline Zidane Yongwa (20 ans). Alors que l'équipe de Ligue 2 doit apporter des garanties à la DNCG et se retrouve face à un « sursis à statuer » selon le communiqué d'hier, la vente du latéral gauche camerounais, sous contrat jusqu'en juin 2023, pourrait être une solution.

Reims : un autre départ qu'Ekitike devant, le Téfécé perturbe l'arrivée des « Australiens »

Cela bouge beaucoup dans le secteur offensif du Stade de Reims. Alors que le dossier d'Hugo Ekitike n'a de cesse de rebondir ces derniers jours, le club champenois pourrait aussi voir partir son buteur grec Anastasios Donis (25 ans). Selon le média local Sport24, l'ancien joueur de la Juve intéresse notamment le PAOK Salonique et Hambourg. Dans le sens des arrivées, les deux jeunes attaquants Mohamed Touré (18 ans) et Yaya Dukuly (19 ans), récemment laissés libres par l'Adélaïde United (D1 australienne), n'ont toujours pas signé à Reims. La raison ? Selon La Dépêche du Midi, le Toulouse FC a tenté de les détourner. Cela devrait malgré tout bien se passer pour les Rémois.

Montpellier : un international tunisien en approche ?

Si l'on en croit le média tunisien Foot 24, Montpellier va accueillir l'international tunisien Aïssa Laïdouni (Ferencvaros, 25 ans). Actuellement à la Kirin Cup avec les Aigles de Carthage, le milieu défensif serait même attendu mi-juin à Grammont pour y signer son contrat. Une information quand même tempérée par le journaliste de France Bleu Hérault Bertrand Queneutte sur son compte Twitter. Si les contacts sont avérés avec le joueur et son club hongrois, il n'y aurait « rien de chaud » dans l'immédiat, Montpellier attendant de céder un joueur « bankable » avant de finaliser ce renfort.

RC Strasbourg : le chantier défensif a démarré

Attaqué sur sa base arrière en ce début de Mercato, le RC Strasbourg est paré pour vivre un deuxième été consécutif à chercher des profils défensifs. Aux départs d'Anthony Caci et Frédéric Guilbert devrait s'ajouter celui d'Alexander Djiku (FC Séville, Rennes, OL) et ceux des prêtés Maxime Bastian (Annecy) et Marvin Senaya (Sochaux), amenés à refaire leurs bagages.

L'Equipe liste quelques noms de pistes pour les Alsaciens. Pour le statut d'axial, Formose Mendy (Amiens) est apprécié par le responsable du recrutement Loïc Désiré. Thomas Delaine (FC Metz) est arrivé libre et Junior Sambia (en fin de contrat à Montpellier) ou encore Ronaël Pierre-Gabriel (Mayence, en fin de prêt au Stade Brestois) sont suivis.

Clermont prêt à relancer Paul Bernardoni ?

En disgrâce au SCO Angers où il ne sera pas conservé après avoir été prêté une première fois à l'ASSE, Paul Bernardoni (23 ans) pourrait une nouvelle fois rebondir en prêt chez un mal classé de Ligue 1. Selon L'Equipe, le Clermont Foot – qui l'avait déjà eu en n°1 en Ligue 2 lorsqu'il évoluait encore à Bordeaux – est intéressé par un prêt. Une solution qui pourrait convenir au club angevin même s'il faudra trouver un accord pour ses émoluments (75 000€ par mois), trop importants pour le club auvergnat. A suivre donc.

Stade Brestois : Belaïli veut partir, dossiers difficiles pour Pierre-Gabriel, Agoumé et Satriano

S'il souhaite conserver Youcef Belaïli, le Stade Brestois devrait se résoudre à voir partir libre son international algérien selon L'Equipe. « La probabilité de le voir encore dans le Finistère semble faible », écrit le quotidien qui explique que le Fennec ne voyait le SB29 que comme un tremplin pour un autre club de L1 et ne s'en était jamais caché ». En fin de prêts, Ronaël-Pierre Gabriel (Mayence) ainsi que Lucien Agoumé et Martin Satriano (Inter Milan) seront également durs à conserver selon les propres dires de Grégory Lorenzi : « Il y a la volonté de les conserver mais on ne décide pas, on n'a pas la main ».

SCO Angers : une 4e recrue en approche

Si Angers va être vendu aux Américains, cela n'empêche pas le club du Maine-et-Loire d'avancer sur son Mercato. En effet, après Yahia Fofana, Himad Abdelli et Miha Blazic, un quatrième renfort est sur le point de débarquer au SCO. D'après Ouest-France, l'arrivée de l'attaquant de Dunkerque (L2), Amine Salama (21 ans), est plus qu'en bonne voie...

FC Metz : les premiers noms pour remplacer Frédéric Antonetti

Frédéric Antonetti en partance au FC Nantes, les Grenats, relégués en Ligue 2, se sont mis en quête d'un nouveau coach selon RMC Sport. Plusieurs noms circulent déjà dans les médias lorrains. On parle notamment de Jean-Louis Garcia, Patrice Garande ou encore Emilio Ferrera.

DNCG : feu vert pour Auxerre, Lorient et Toulouse

Réunie hier, la direction nationale du contrôle de gestion a validé les dossiers de l'AJ Auxerre, du FC Lorient et du Toulouse FC, ce qui signifie que ces trois clubs peuvent recruter sans limite imposée par le gendarme financier à compter du 10 juin, date d'ouverture du marché des transferts.

Pour résumer Si But Football Club traite en premier lieu l'actualité de certaines équipes de l'élite, nous avons décidé de vous faire un résumé de ce qu'il s'est passé aujourd'hui dans l'autre partie - moins médiatique – de la Ligue 1.

