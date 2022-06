Deux arrivées à Reims, Lopez encore plus dans la nasse aux Girondins, Costil de retour en Bretagne, une nouvelle grosse vente en Liga pour l'AS Monaco

Zapping But! Football Club Bordeaux : les transferts les plus chers de l'histoire

Girondins : le transfert d'Elis interroge au Portugal... et à Troyes !

Le fait que les Girondins de Bordeaux, en grande difficulté financière, aient pu lever l'option d'achat de 6 M€ pour Alberth Elis interroge. Au Portugal, on ne comprend pas qu'un transfert entre clubs endettés appartenant au même propriétaire (Gérard Lopez) soit légalement possible. On ne comprend pas non plus que Boavista ait annoncé l'arrivée de Victor Sasso alors qu'il est interdit de recrutement. Enfin, du côté de Troyes où évolue désormais Adil Rami, on s'insurge du fait que les Blanc et Noir n'aient toujours pas réglé les 200.000€ qu'ils doivent au défenseur pour rupture de contrat et qui les met aujourd'hui dans la panade financière. La situation autour du propriétaire du FCGB ne fait qu'empirer...

Le Stade de Reims recrute en Australie

Les Rouge et Blanc ont officialisé hier vendredi les arrivées de l'attaquant Mohamed Touré (18 ans) et de l'ailier Yaya Dukuly (19 ans) en provenance de l'Adelaïde United. Le premier s'est engagé jusqu'en 2026, le second jusqu'en 2025. Ils s'entraîneront d'abord avec le groupe Pro 2 avant de prétendre à une place dans l'effectif dirigé par Oscar Garcia.

FC Lorient : Benoît Costil bientôt officialisé ?

Libéré par les Girondins de Bordeaux, Benoît Costil est à la recherche d'un club pour la saison prochaine. Il a été en contacts avec le SM Caen, mais son salaire a constitué un problème. Lui qui voudrait retourner en Bretagne serait proche de s'engager avec le FC Lorient, même si la possibilité d'un retour à Rennes n'est pas écartée, si jamais les Rouge et Noir ne parviennent pas à recruter Steve Mandanda (OM).

Un nouveau banco pour l'AS Monaco en Liga ?

Après avoir vendu Aurélien Tchouaméni pour 100 M€ au Real Madrid, l'AS Monaco pourrait réaliser une nouvelle cession très lucrative en Liga. Selon Marca, son défenseur Axel Disasi (24 ans) plaît en effet beaucoup à Diego Simeone (Atlético Madrid). Le natif de Gonnesse est également dans le viseur de Tottenham, ce qui promet de faire gonfler l'indemnité, lui dont la cote est estimée à 17 M€.

