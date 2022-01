OL, Dijon - Mercato : Coupet à Bordeaux, ça se précise !

Zapping But! Football Club Bordeaux, PSG, OM, OL, ASSE : le top 10 des meilleurs buteurs de Ligue 1 en activité

La rumeur enfle. Et cela pourrait bien se concrétiser par un transfert. Grégory Coupet, ancien gardien légendaire de l'OL et aujourd'hui entraîneur des gardiens de Dijon (L2), est plus que jamais sur le départ. Direction les Girondins de Bordeaux. Patrice Garande, l'entraîneur du DFCO, l'a confirmé en conférence de presse il y a quelques minutes.

Propos retranscrits par l'Equipe. "Il a été sollicité par Bordeaux. Le président est en train de négocier avec Bordeaux. Je pense que les choses vont se faire."