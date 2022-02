OL, OM, LOSC, Girondins - Mercato : Rudi Garcia à Bordeaux, c'est non

Zapping But! Football Club Bordeaux : top 10 des meilleurs buteurs de l'histoire

C'était attendue après la déroute des Girondins à Reims (0-5) hier : Vladimir Petkovic n'est plus le coach du FCGB. Le Serve est mis à pied. Un quatuor le remplace autour de Jaroslav Plasil, en attendant de lui trouver un successeur. Les dirigeants bordelais s'y emploient et ils ont déjà dressé leur short-list. Selon nos informations, Laurent Batlles y figurent. Libre depuis son départ de l'ESTAC le mois dernier, l'ancien milieu des Girondins et des Verts est rentré chez lui, à Saint-Etienne. Aucun contact n'a établi pour l'instant mais son profil plait. Rudi Garcia, libre depuis son départ de Lyon au printemps dernier, serait une autre possibilité envisagée par le club au scapulaire selon Foot Mercato.

Mais RMC croit savoir que la piste est morte-née... « Il était une des priorités du club mais la piste menant à Rudi Garcia est écartée. Sans club depuis son départ de l'OL à la fin de la saison 2020-2021, l'ancien entraineur des Gones et de l'OM ne sera donc pas le futur coach des Girondins ».

🔎 Laurent Batlles, Rudi Garcia, Joao Sacramento, le point sur le successeur de Petkovic à Bordeaux. https://t.co/NvBG5yqi3I — RMC Sport (@RMCsport) February 7, 2022