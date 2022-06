OM, Girondins, FC Nantes, LOSC - Mercato : Mara se projette sur son avenir

Zapping But! Football Club Bordeaux : les transferts les plus chers de l'histoire

Alors que les Girondins de Bordeaux et David Guion aimeraient faire de lui l’un des joueurs principaux de l’équipe, Sékou Mara (19 ans) pourrait quitter le club girondin cet été. Le jeune attaquant serait courtisé par de nombreux clubs, en France, par l'OM ou le FC Nantes, comme à l’étranger. Bordeaux pourrait donc décider de le vendre, pour renflouer les caisses avant de jouer en Ligue 2.

De son côté, Sékou Mara reste flou sur son avenir. « Je suis sous contrat avec Bordeaux pour le moment. Après, on ne sait pas de quoi sera fait demain. Je vais continuer à bosser, tout donner sur le terrain et on verra ce que l’avenir me donne », a déclaré le jeune attaquant après la victoire de l’équipe de France U20 au Tournoi de Toulon, où l’attaquant girondin enchaîne les buts. Des mots qui ne vont pas rassurer les supporters de Bordeaux. L’avant-centre est estimé à 3 M€ selon le site spécialisé Transfermarkt.

Déjà 5 buts dans le @TournoiMRevello ! Le meilleur buteur Sékou Mara 🇫🇷 savoure la qualification en finale pic.twitter.com/3Er2iv4CFe — Formation Football Club (@FormationFC_) June 9, 2022

Pour résumer Après la victoire de l’équipe de France U20 en demi-finale du tournoi de Toulon, l’attaquant de Bordeaux, Sékou Mara (19 ans), a pris la parole sur son avenir. Il n’a pas fermé la porte à un départ des Girondins alors que plusieurs clubs le suivent.

Adrien Deschepper

Rédacteur