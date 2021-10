OM, Girondins, PSG, Stade Rennais, LOSC - Mercato : le nouveau contre-pied de Ben Arfa !

Zapping But! Football Club Girondins : les 10 plus grosses ventes de l'histoire

On a pourtant vraiment cru qu’un club avait réussi le petit exploit de mettre le grappin sur Hatem Ben Arfa. Et bien non : malgré des approches proches d’aboutir il y a quelques jours, l’Espérance de Tunis n’a pas ferré l’ancien milieu offensif de l’OM.

Celui qui faisait encore partie des Girondins de Bordeaux la saison passée est toujours libre comme l’air et toujours en attente d'un nouveau projet qui le satisfera à 100 %. Comme très souvent avec HBA (34 ans), rien ne presse.

« Pour l'instant, il prend son temps et continue de s'entraîner en attendant un bon projet. De toute façon, il est libre, donc il peut s'engager où il veut et très rapidement », a expliqué une source proche du joueur à Foot Mercato. Autant dire que les candidats pourraient encore se bousculer au portillon.

