RC Strasbourg, Girondins – Mercato : Guilbert provoque la colère de supporters en Angleterre

Après avoir été formé aux Girondins et évolué du côté de Caen, Frédéric Guilbert a fait le grand saut pour l'Angleterre et Aston Villa. Une expérience anglaise pas forcément couronnée de succès, qui a conduit le défenseur à venir se relancer en Alsace cet hiver.

Prêté par Aston Villa jusqu'au terme de la saison, le nouveau latéral du RC Strasbourg n'a pas mis longtemps à briller. Passeur décisif sur le but de la victoire de Thomasson, Guilbert a montré qu'il pouvait pallier avec efficacité le départ de Kenny Lala à l'Olympiakos. Mais le défenseur ne se doutera pas qu'il provoquerait la polémique en Angleterre.

En effet, pendant ce temps, Aston Villa a perdu son latéral droit titulaire, Matty Cash, a priori blesé pour une longue durée. Et lorsque le club de Birmingham a mis en avant la performance réussie de Guilbert à Strasbourg sur les réseaux sociaux, les supporters ont répliqué sèchement. Quand certains pointent une grosse erreur d'avoir laissé partir Guilbert cet hiver, d'autres réclament même qu'Aston Villa rappelle le joueur de son prêt de manière urgente. A priori, ce ne sera pas envisageable.

🎯 @FredGuilbert24 marked his league debut for Strasbourg with a match-winning assist at the weekend...