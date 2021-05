Stade Rennais : après Strasbourg, un autre club de L1 songe à Stéphan !

Zapping But! Football Club Bordeaux : le calendrier complet de la saison 2020-2021

On vous le disait plus tôt ce matin sur notre site : Julien Stéphan, l'entraîneur du Stade Rennais, figure plus que jamais sur les tablettes du RC Strasbourg et de son président, Marc Keller. Qui doit en effet trouver un successeur à Thierry Laurey. La piste Stéphan aurait désormais un certain poids en Alsace.

Mais si l'on en croit le quotidien l'Equipe, un autre club surveillerait le dossier : les Girondins de Bordeaux. Et ce ne fonction du dossier de reprise qui pourrait être choisi en Gironde par le tribunal administratif. Seule certitude, et si Stéphan veut des garanties rapides, la piste RC Strasbourg semble beaucoup plus sérieuse.