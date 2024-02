Giroud répond à l'intérêt de Rennes, ça s’agite pour Yazici (LOSC), nouvelle polémique avec Frappart

Zapping But! Football Club Diego Maradona : les meilleures punchlines d'El Pibe de Oro

LOSC : un départ de Yazici se profile chez les Dogues

Auteur de sa meilleure saison au LOSC (10 buts, 3 passes décisives en 30 apparitions TCC), Yusuf Yazici (27 ans) pourrait bien quitter les Dogues pour 0€ l’été prochain. Selon Fabrizio Romano, l’international turc, qui a récemment signé avec le super agent Pini Zahavi, cristallise l’intérêt de nombreux clubs européens. Une mauvaise affaire économique pour le LOSC qui avait quand même déboursé 18,5 M€ pour le faire venir en 2019…

Stade Rennais : Stéphan avance sereinement vers Milan

A l’issue de la victoire du Stade Rennais au Havre (1-0), Julien Stéphan s’est vite projeté sur le choc qui attend les Rouge et Noir à San Siro jeudi prochain : « Une bonne équipe doit être capable de gagner dans différents registres, y compris en étant besogneux. On a réussi à allier parfois beau jeu et esprit de corps remarquable sur la fin. C’est le fruit de certaines expériences aussi. Les joueurs n’ont pas rien donné, rien lâché. Ils augmentent leur niveau de confiance et de croyance, les comportements ont changé. Après, Milan jeudi prochain, ce sera une autre paire de manches. Mais on va bien savourer cette victoire d’abord. Il fallait faire un très bon coup en gagnant ici, c’est le cas, c’est une très bonne opération comptable. Mais on n’est que mi-février, ce sera encore très long. En tout cas, on s’est resitué dans ce championnat. »

MHSC : la banderole lapidaire contre Der Zakarian

Retourné par l’OL ce dimanche à la Mosson (1-2), Montpellier va mal… et le divorce semble consommé avec Michel Der Zakarian si l’on se fie à la banderole déployée par la Butte Paillade alors que le score était pourtant de 1-0 pour les locaux : « MDZ : 3 points de perdu à cause d’un abruti. Combien de gagnés grâce à toi ? » Ambiance.

Clermont – Brest : Frappart à nouveau au cœur d’une polémique

Si la Direction technique de l’arbitrage pensait s’éviter quelques problèmes en retirant Stéphanie Frappart de Toulouse FC – FC Nantes pour la mettre sur Clermont – Brest, l’arbitre internationale se retrouve encore au cœur des critiques. Eric Roy a notamment pesté contre l’arbitrage après le match nul du SB29 en Auvergne (1-1) :

« Je pense qu’on aurait pu tenir ce résultat. On s’attendait à un match difficile face à une équipe qui joue sa survie. Le troisième match d’une semaine à 3 matches est souvent le plus dur physiquement. Je ne comprends toujours pas pourquoi le VAR n’appelle pas Madame Frappart pour revenir sur cet attentat sur (Hugo) Magnetti… »

Mais aussi...

Mercato : Giroud dit non au Stade Rennais

Avant de croiser la route du Stade Rennais en coupe d’Europe dès ce jeudi, Olivier Giroud a répondu à l’intérêt du SRFC, qui a tenté de l’approcher il y a quelques temps. « J’ai toujours apprécié Mr Pinault (François-Henri). On a même été un temps voisin à Londres, et il m’avait même invité un jour à dîner chez lui, on avait sympathisé avec nos épouses aussi, raconte le buteur de l’AC Milan à Ouest France. Il y a eu un intérêt de Rennes, et cela fait toujours plaisir aussi ce capital sympathie que j’ai en France, d’y être reconnu. Mais ce n’est pas dans mes projets d’y revenir, en tout cas, j’aime la Bretagne ! »

Toulouse FC : on enrage après le FC Nantes

Battu hier à domicile par le FC Nantes, le Téfécé sait qu’il a laissé un joker pour s’éloigner de la zone rouge. « On savait que c’était une belle opportunité pour nous mais encaisser le premier but aussi tôt (2e) nous a fait beaucoup de mal, explique Pol Garcia, l’adjoint de l’entraîneur toulousain Carles Martinez Novell, suspendu pour une accumulation de cartons jaunes. Ils ont pu mettre en place un bloc plus bas avec peu d’espaces à exploiter. On n’a pas réussi à réagir après. Il faut vite tourner la page parce qu’on rejoue dans quatre jours. » Ce jeudi soir, Toulouse dispute un barrage aller de Ligue Europa, contre Benfica.

Clermont : Gastien positive après Brest

Auteur d'un match nul encourageant contre le Stade Brestois hier après-midi (1-1), Clermont bouge encore. « Il y a un peu de déception, quand même, car il faut gagner des matches pour remonter au classement, mais pas par rapport au comportement des joueurs, ni au contenu face au 3e du championnat, a relevé Pascal Gastien. L’équipe a du caractère et a envie de rester en L1. Les joueurs sont à fond dans le projet. » Le club auvergnat reste dernier avec trois points de retard sur le barragiste et un calendrier à venir extrêmement compliqué : déplacements à Rennes dimanche et à Nice (le 25 février), puis réception de Marseille (le 2 mars).

Et enfin...

OGC Nice - AS Monaco (2-3) : les réactions de Farioli et d’Hütter

Francesco Farioli : « Perdre ne fait jamais plaisir, à domicile, à l’extérieur, contre Monaco ou d’autres. La seule chose négative, c’est le résultat. Tout le reste, c’était très bien. Cela nous servira pour la suite. Désormais, tous les résultats sont importants. Il y aura des hauts et des bas. Le match de Lyon (vendredi) sera très important. La course à l’Europe est encore longue. »

Adi Hütter : « Tous les joueurs ont été au niveau. Gagner ici, ce n’est pas facile. Marquer trois buts ici, encore moins ! Nous avons seulement un point de retard sur Nice, dont tout le monde dit tant de bien… Le rouge de Dante est mérité, Minamino a deux ou trois trous sur la jambe. Les critiques ? C'est normal. C'est le job. »

Girondins : Lopez conforte Riera à Bordeaux

Alors que certaines rumeurs lancées par L’Équipe ont fait état de tensions dans le vestiaire avec Albert Riera, la direction des Girondins de Bordeaux serait en phase avec l’entraîneur espagnol. « Malgré la désinformation de certains médias qui aurait pu déstabiliser l’équipe, l’ensemble du club et les joueurs sont plus que jamais soudés et unis autour du coach et de son staff pour cette fin de saison ! La direction a reformulé sa totale confiance envers le coach et son staff, assure le compte Girondinfos sur X. La nette progression de l’équipe et l’intégration des jeunes sont très encourageantes pour la suite de la saison. »

Le Havre : Elsner dépité après le Stade Rennais

Lukas Elsner avait la mine des mauvais jours, hier au Havre, et la sensation que son équipe méritait mieux hier contre le Stade Rennais (0-1). « Les joueurs ont fourni beaucoup d’efforts, ils ont tout donné, ça rend cette défaite amère », a-t-il souligné. En incluant l’élimination subie face au RC Strasbourg, mercredi en 8 es de finale de la Coupe de France (1-3), cela fait désormais quatre matches toutes compétitions confondues que le HAC n’a pas gagné, mais le technicien a tenu à rester optimiste. « Aujourd’hui, je n’ai rien à reprocher aux joueurs, on a probablement livré l’un de nos meilleurs matches au stade Océane. »

FC Lorient : la passe de trois pour Bamba

Auteur de l’ouverture du score de la victoire d’hier contre le Stade de Reims au Moustoir (2-0), Mohamed Bamba (29 ans) a désormais marqué lors de chacun de ses 3 matches de L1 depuis son arrivée au FC Lorient en janvier (3 buts). L’attaquant suisse est le premier joueur à trouver le chemin des filets lors de ses 3 premiers matches dans l’élite sous le maillot des Merlus.

