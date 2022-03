Guion craque déjà à Bordeaux, l'ASSE tend Metz, Ménès se pâme devant un Rémois

Zapping But! Football Club Diego Maradona : le monde du football rend hommage à El Pibe de Oro

Girondins : les Ultramarines repoussent deux joueurs !

Les Bordelais s’enfoncent dans la zone rouge. Les joueurs de David Guion se sont inclinés, encore une fois, à domicile face à l'ESTAC (0-2). Derniers de Ligue 1, les Girondins de Bordeaux attisent la colère du grand groupe de supporters les Ultramarines. En effet, selon “RMC Sport“, à l’issue de la rencontre, Josuha Guilavogui et Gaetan Poussin se sont dirigés vers le virage sud pour saluer les supporters, mais ont été repoussés par les leaders des Ultramarines.

FC Metz : Kana-Biyik charge ses attaquants

Défait à Saint-Étienne dimanche (0-1), le FC Metz a perdu une bataille peut-être décisive dans la course au maintien en fin de saison. Jean-Armel Kana-Biyik n’a pas hésité à charger ses attaquants après la rencontre. « Aujourd’hui, notre problème est offensivement. Derrière, on essaye de faire le travail comme on peut. Devant, malheureusement, ça ne suit pas. Il va falloir qu’on continue à travailler, a-t-il affirmé sur RMC Sport dans une ambiance tendue. Si derrière, on arrive à tenir, offensivement, je ne vois pas pourquoi devant on n’arriverait pas à trouver la faille. C’est juste du travail. Il ne faut pas baisser les bras parce que cette équipe a de la qualité. Il faut qu’on soit à 100% dans tout ce qu’on fait. Comme on l’est en défense, on doit l’être aussi en attaque. Ça finira par payer. »

AS Monaco : Clement savoure

Éliminé en demi-finale de la Coupe de France mercredi dernier par le FC Nantes, l’AS Monaco a retrouvé le sourire hier en s’imposant à Marseille (1-0). Philippe Clement avait forcément la banane après la rencontre. « J’étais certain que la chance finirait par venir, a-t-il analysé. Je suis surtout content de notre deuxième période. À la pause, j’ai dit aux joueurs de plus croire en eux. Ce n’est jamais bon quand l’entraîneur croit plus dans les qualités de son groupe que le groupe lui-même. Mais c’est parfois le cas quand ce groupe est jeune. » Ce succès permet à tout un club de souffler avant d’autres échéances non moins importantes : place à la Ligue Europa, jeudi, avec un huitième de finale aller à disputer à Braga.

Girondins : Guion enrage contre l’arbitrage

Battus sans coup férir à Troyes hier (0-2), les Girondins de Bordeaux n’ont donné aucun signe de révolte et commencent à vraiment inquiéter David Guion. Avant le coup de gueule de Gérard Lopez, l’ancien entraîneur du Stade de Reims a pesté contre les deux penalties sifflés en faveur de l’ESTAC. « J'ai senti mes joueurs très frustrés, l'arbitre a réussi l'exploit de frustrer les joueurs contre lui, a-t-il affirmé au sujet de Ruddy Buquet. Sur un match comme ça, il doit prendre en considération l'enjeu. Pour moi, il n'y a vraiment pas penalty ni sur l'un ni sur l'autre. Avant le second penalty, il y a la main juste avant de Biancone alors qu'il y a Marcelo pour conclure donc c'est penalty pour nous. Il (l'arbitre) a raté son match, ça arrive mais c'est vrai que pour les Girondins, c'est récurrent entre le penalty qui n'a pas lieu à Reims, à Lens, et là, les deux penalties, ça fait beaucoup, beaucoup. »

Stade de Reims : Ménès adoube Zeneli

Le duel entre le Stade de Reims et le RC Strasbourg n’a pas trouvé de vainqueur hier à Delaune (1-1). En revanche, Pierre Ménès a trouvé celui qui est sans doute à ses yeux l’un des meilleurs techniciens du championnat de France : Arber Zeneli. « Reims-Strasbourg a été un match d’une grande tristesse, plutôt dominé par le Racing mais on sent que ça commence à tirer sur la bête. C’est Bellegarde, le meilleur Strasbourgeois du match, qui a ouvert le score d’une belle demi-volée, avant que Cajuste n’égalise d’un très beau but du ménisque sur un coup-franc ciselé de Zeneli. Zeneli qui a été longtemps blessé mais qui est un vrai beau joueur de ballon », a-t-il observé sur son blog.

