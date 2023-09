Guion gronde à Bordeaux, Bayo (LOSC) revit, Nice en grand danger avant l'OM

Zapping But! Football Club Les dates marquantes du record de Giroud

Brest : Chardonnet encense Roy

Brest est leader de L1 et selon le capitaine Brendan Chardonnet dans le Super Moscato Show, le club breton le doit avant tout à Eric Roy, le coach. "On fait un super début de saison, mais l’objectif reste le même, on aura des ambitions une fois le maintien validé, peut-être faire un top 10, plus haut si on y est encore, mais notre principal objectif reste le maintien. Le coach a amené pas mal de sérénité, de calme, d'expertise aussi, parce qu’il connaît quand même bien le foot, et ça se ressent sur nos matches". Nice, prochain adversaire des Brestois, est prévenu...

🗣 Brendan Chardonnet : "On a pas une équipe à peter le boulard !"

😅 Le capitaine brestois est avec nous et même si son club est en pleine bourre, il refuse de flamber. pic.twitter.com/hxZ3U7z5yR — Super Moscato Show (@Moscato_Show) September 25, 2023

Clermont : Bayo savoure après Clermont

Prêté par le LOSC, Mohamed Bayo a inscrit lors de la victoire du Havre contre Clermont (2-1) son premier but depuis le 18 mars dernier, lors d'un succès lillois à Toulouse (2-0). "Ce but est une délivrance, parce que cela faisait longtemps que je ne jouais pas, que j’avais du mal, que j’avais envie de retrouver le chemin des filets. Ça tombe sur Clermont, c’est la loi du foot", s'est réjoui l'attaquant en zone mixte après la rencontre.

Stade de Reims : Busi absent plusieurs semaines

Lors de son point presse avant le match contre le LOSC, Will Still a indiqué que Maxime Busi serait absent plusieurs semaines. "Maxime Busi s'est claqué l'ischio-jambier. On avait essayé de le réintégrer après une gêne. Ça n'a pas tenu. On l'a perdu pour un petit temps".

Mais aussi...

Girondins : Guion prévient ses recrues

Satisfait du recrutement estival sur le papier, David Guion ne peut pas dire la même chose du rendu de certains renforts depuis le début de la saison Jérémy Livolan et Gaëtan Weissbeck doivent donner plus. « J’ai beaucoup discuté avec Gaëtan, confie le coach des Girondins de Bordeaux à L’Équipe. Je sais ses qualités. Mais à Sochaux (2019- 2023), quand tu fais deux matches ratés, tu joues le troisième. À Bordeaux, ce n’est pas la même histoire. Mais je sens qu’il monte en régime de plus en plus. » Jérémy Livolant, lui, était le joueur emblématique de Guingamp, où il a été formé et a passé la grande majorité de sa carrière (2015-2017 et 2020-2023). Comme Weissbeck, l’attaquant a dû également digérer un nouvel environnement et faire face aux exigences d’un club de renom. « Il commence à comprendre les déplacements et les attentes de ses coéquipiers. Il a été trouvé et a fait de bons centres à Valenciennes, mais la connexion doit encore être améliorée, convient Guion. En venant à Bordeaux, ils sont venus chercher aussi une concurrence accrue. À eux d’être capables de repousser leurs limites, de sortir de leur zone de confort pour être à nouveau décisifs. »

SCO Angers : 6 dossiers chauds à régler !

Si Angers a retrouvé du souffle sur le terrain, il reste par ailleurs concerné par plusieurs affaires extra-sportives. « Entre nous, on préfère ne pas en parler », dit Teddy-Nicolas Kefalas, le président délégué. Le SCO va pourtant bientôt faire face à au moins 6 dossiers judiciaires. Son propriétaire Saïd Chabane est soupçonné d’agressions sexuelles sur d’anciennes salariées (procès le 18 décembre) et est accusé d’exercice illégal de la fonction d’agent et de blanchiment en bande organisée (procès du 25 au 29 mars 2024). Il existe aussi un contentieux sur le renvoi de l’ancien entraîneur, Gérald Baticle (date d’audience le 6 décembre), et un litige sur l’ancien contrat de travail de Cheikh N’Doye, lequel a gagné en première instance mais a fait appel afin d’obtenir plus d’indemnités de dédommagements. Concernant le licenciement de son ancien manager Olivier Pickeu, le SCO a été condamné en première instance à payer 3 M€. Enfin, pour le renvoi de son ancien directeur sportif Sébastien Larcier, le club a aussi été condamné à lui payer 534 000 €. Au sujet de ces deux derniers cas, le SCO a fait appel, mais les dates d’audience restent à déterminer.

OGC Nice : Todibo et Ndayishimye sous la menace

Si l’OGC Nice réalise un début de saison canon, Youssouf Ndayishimye et Khéphren Thuram sont sur le coup d’une suspension. En prenant un carton jaune dimanche contre le Stade Brestois (15h), Nice Matin précise que les deux Aiglons seraient suspendus pour le derby face à l’OM. De même, en prenant un carton jaune contre le FC Metz, vu la trêve internationale d’une semaine avant le match contre l’OM.

Stade Brestois : Roy valide les progrès de l’équipe

Leader surprise de Ligue 1 après 6 journées de championnat, le Stade Brestois détonne en ce début de saison. Éric Roy savoure les progrès de son équipe. « Depuis janvier, l'équipe a beaucoup progressé, a-t-il affirmé hier soir au micro de RMC Sport. Il y a des joueurs dont on ne parle pas beaucoup mais qui sont de vrais bons joueurs de L1. C'est plaisant d'être là-haut car c'est un focus sur eux et ça permet de se rendre compte qu'il y a des bons joueurs à Brest. »

🗣️ Roy : "Depuis janvier, l'équipe a beaucoup progressé. Il y a des joueurs dont on ne parle pas beaucoup mais qui sont de vrais bons joueurs de L1. C'est plaisant d'être là-haut car c'est un focus sur eux et ça permet de se rendre compte qu'il y a des bons joueurs à Brest." pic.twitter.com/COuozeDBBk — After Foot RMC (@AfterRMC) September 25, 2023

