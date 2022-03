Hwang (Bordeaux) a la cote en L1, Mendy (ex Nantes) dragué, coup dur à Nice, Strasbourg recrute

Zapping But! Football Club Top 10 : les footballeurs les plus suivis sur les réseaux sociaux

RC Strasbourg : Delaine arrive

Le RC Strasbourg dépasse toutes les attentes cette saison en Ligue 1. Les hommes de Julien Stéphan sont actuellement cinquièmes du championnat et son en lice pour aller chercher la Ligue des Champions en fin de saison. En attendant, le club alsacien va peut-être réaliser une belle affaire au FC Metz. En effet, “Alsa’Sports“ affirme que le défenseur polyvalent Thomas Delaine devrait porter le maillot bleu et blanc la saison prochaine. Delaine, qui arrive en fin de contrat avec le FC Metz et n'a toujours pas prolongé, devrait remplacer le défenseur strasbourgeois Anthony Caci, lui aussi partant à l’issue de son contrat (Pour Mayence).

MHSC : Wahi a prolongé, ça bouge en interne

Auteur de sept buts en vingt-six matches de L1 cette saison, Elye Wahi a signé une nouvelle prolongation de contrat avec son club formateur, le MHSC. « C’était une évidence », a souligné l’attaquant (19 ans) sur le site du club héraultais. La durée de son engagement n’a pas été précisée mais son président Laurent Nicollin s’est réjoui que son joueur « se projette sur plusieurs années au MHSC. À lui de continuer de grandir et de progresser comme il le fait actuellement ». Mohamed Toubache-Ter a par ailleurs donné d’autres informations : « Téji Savanier ? Il y a des discussions mais pas encore au point de parler ‘contractuellement et financier’. Le joueur se sent très bien à Montpellier et prendra le temps pour prolonger. Aussi ce besoin d’avoir des garanties sportives: une équipe compétitive... Un départ de Joris Chotard n’est pas à exclure lors du prochain mercato. Joueur très courtisé. »

Girondins : Hwang et Mara plaisent à... Montpellier

Le MHSC est décidément sur tous les fronts puisqu’il serait intéressé par deux joueurs des Girondins de Bordeaux en vue du mercato estival. « Hwang Ui-jo et Sékou Mara sont deux attaquants qui plaisent beaucoup… à Montpellier, notamment, a poursuivi l’insider Toubache-Ter sur son compte Twitter. Deux profils intéressants, deux profils qui feraient bcp de bien. Montpellier regarde partout et le board est conscient de l’utilité de recruter à ce poste. »

SCO Angers : Mendy dragué en sélection

Recruté l’été dernier en provenance du FC Nantes, Batista Mendy réalise une première saison honorable dans les rangs du SCO d’Angers (20 titularisations en 24 apparitions toutes compétitions confondues). Cette régularité n’a pas échappé à de nombreux observateurs. D'après Foot Mercato, le polyvalent joueur de 22 ans est dans le viseur de la sélection de Guinée-Bissau. Il faut toutefois rappeler qu'il a fait ses classes dans toutes les sélections françaises chez les jeunes. En effet, il totalise 10 capes en équipe de France U16, 7 en U17, 3 en U18 et 6 en U19, avec lesquels il a inscrit un but.

OGC Nice : Boudaoui aussi absent contre l’OM

Expulsé samedi soir à Montpellier (0-0) suite à une action litigieuse, Dante ne sera pas le seul joueur de l’OGC Nice qui sera absent contre l’OM dimanche en clôture de la 28e journée de Ligue 1 (20h45). Hicham Boudaoui, qui a écopé de 3 cartons jaunes en moins de 10 rencontres, ratera lui aussi le déplacement au Vélodrome pour la revanche tant attendue par les Marseillais suite à la débâcle en Coupe de France.

AS Monaco : Milan sur Coulibaly

L’AS Monaco réalise une saison en dents de scie mais peut compter sur son réservoir de talents pour faire venir les plus grands clubs européens en Principauté. D’après La Gazzetta dello Sport, l’AC Milan serait ainsi intéressé par le jeune milieu Mamadou Coulibaly. Les Rossoneri auraient même pris un train d’avance sur leurs concurrents pour faire signer un milieu dont le profil se rapproche de celui d’Eduardo Camavinga. Paolo Maldini l’aurait séduit en lui proposant une intégration progressive similaire à celle de Pierre Kalulu.

Hwang Ui-jo & Sékou Mara sont deux attaquants qui plaisent beaucoup… à Montpellier, notamment !!



Deux profils intéressants, deux profils qui feraient bcp de bien.

Montpellier regarde partout & le board est conscient de l’utilité de recruter à ce poste. #FCGBMHSC — Mohamed TOUBACHE-TER (@MohamedTERParis) March 14, 2022