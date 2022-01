Ikoné s’explique au LOSC, Bordeaux - OM en stand-by, un cador de Brest à l’OL ?

Zapping But! Football Club Olympique Lyonnais : La question de la semaine?

Ikoné donne les raisons de son départ

Jonathan Ikoné a été transféré du côté de la Fiorentina, où il a signé un contrat de 5 ans, après quatre saisons passées au LOSC. L’international français a expliqué les raisons de son départ vers le championnat d'Italie. « C'était le bon moment pour partir. Avec Lille, nous avons gagné la Ligue 1 et joué la Ligue des champions, a-t-il expliqué en conférence de presse. Pour moi, il était temps de faire quelque chose de nouveau : la Fiorentina a un bon projet, je suis heureux d'être ici et je suis disponible (...) Je suis venu ici pour me relancer et aider l'équipe à être performante. Je veux aider l'équipe dans la seconde partie de saison. »

Stéphan de retour au RC Strasbourg

Absent pour la reprise de l'entraînement le 29 décembre, après avoir été positif au Covid-19 pendant les fêtes de fin d’année, Julien Stéphan a pu sortir de son isolement. L'entraîneur du RC Strasbourg a retrouvé son groupe lundi. « Il a passé un test négatif et il a pu diriger la séance ce matin (lundi) », a précisé le coordinateur sportif du club, Kader Mangane dans les Dernières Nouvelles d’Alsace. Actuel 10e de Ligue 1, le RCSA se rendra donc à nouveau avec son coach à Metz, dimanche (15 h), pour le derby de l'Est.

Boissier donne les pistes d’Angers

Coordinateur sportif du SCO, Laurent Boissier a donné des pistes pour le mercato hivernal. « Aujourd’hui, ça paraît compliqué de garder Cho et Fulgini, le président a bien avancé sur ces dossiers. J’espère qu’on va vite trouver quelque chose pour eux, a-t-il affirmé dans L’Équipe. On ne serait pas normalement constitués si on pouvait « faire » Bentaleb et qu’on ne le faisait pas. Le coach et le président l’ont validé. On va trouver une solution rapide pour qu’il puisse être un joueur du SCO mais j’attends de savoir ce dont a vraiment besoin Gérald Baticle avant de m’engager sur certaines pistes. Ajouter pour ajouter, je ne suis pas pour. Déjà, on a un maintien à aller chercher. »

Bordeaux-OM à huis-clos ?

Les Girondins obtiendront-ils gain de cause auprès de la LFP ? Suspendus à la nouvelle série de tests effectués hier matin sur l’ensemble de l’effectif pro, mais aussi à l’assouplissement du protocole médical de la Ligue, les dirigeants du FCGB demandent toujours le report du match prévu contre l’OM vendredi (21h) être acceptée. RMC Sport et fait savoir que le match se disputera à huis-clos au Matmut Atlantique s'il est maintenu.

Lorenzi attendu à l'OL ?

Après le départ de Juninho, la cellule de recrutement de l'OL se réorganise autour de Bruno Cheyrou, qui a été nommé fin décembre dernier comme conseiller technique et directeur du recrutement du club rhodanien. L'ancien milieu de terrain travaillera notamment avec quatre recruteurs. Trois noms sont déjà connus. Il s'agit de Michel Rouquette, Alain Cavéglia et Alexandre Jeannin. Un quatrième et dernier homme doit encore arriver. Selon RMC Sport, il pourrait s'agir de Grégory Lorenzi, qui est le directeur sportif du Stade Brestois depuis l'été 2016.

