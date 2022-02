ASSE - INFO BUT! Mercato : Diego Costa en route vers Madrid, il était trop cher pour les Verts

Zapping But! Football Club Diego Maradona : le monde du football rend hommage à El Pibe de Oro

Le nom de Diego Costa a été relié à l’ASSE au cours du mercato hivernal. Dans un communiqué, le club forézien s’est toutefois étonné de cette rumeur. « Saint-Étienne n'a formulé aucune offre à Diego Costa. Bien que son profil ait été proposé par un intermédiaire, le joueur n'est pas intéressé par le projet et ses prétentions salariales sont inaccessibles », a-t-il communiqué.

Les Verts, s'ils n'ont pas fait d’offre, se sont bien vu proposer l'ancien buteur de Chelsea et de l'Atlético Madrid. Costa se voyait bien tenter un dernier come-back en Europe. Selon nos informations, c’est vers la Liga et plus précisément Getafe qu’il se dirigerait à cette heure-ci.

L’attaquant de 33 ans a en effet reçu une proposition du club de la banlieue madrilène pour finir la saison et il l’étudie le plus sérieusement du monde. Il faut dire qu’un salaire d’un million et demi d’euros jusqu’en juin, soit une fiche de paie mensuelle de 300 000 €, l'attendrait là-bas ! Getafe, actuel 16e de Liga, a évidemment consenti des efforts su ce plan-là.

