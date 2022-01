ASSE - INFO BUT! : accord trouvé pour Ramirez, Bouanga ne rentrera pas à Saint-Étienne

Zapping But! Football Club Ligue des Champions : le top 10 des meilleurs buteurs de l'histoire

Un petit tour et puis s’en va. Présent hier à Saint-Étienne, Ignacio Ramirez ne devrait plus tarder à quitter l’ASSE, où il n’a jamais vraiment eu sa chance depuis son arrivée au cours du dernier mercato estival. Selon nos informations, l’attaquant uruguayen a trouvé un accord avec les dirigeants stéphanois pour résilier son contrat, qui prévoyait un prêt jusqu’à la fin de la saison. Le club ligérien devrait officialiser la nouvelle dans la journée.

Ramirez (24 ans) devrait donc ainsi retourner au Liverpool FC et rêverait de rejoindre son frère du côté du Nacional Montevideo. Cruzeiro continue néanmoins de suivre ses traces. Pour rappel, malgré une cascade d'absents, Pascal Dupraz n'avait pas convoqué l'Uruguayen dans son groupe pour la réception du RC Lens, samedi (1-2).

Par ailleurs, et toujours d’après nos informations, Denis Bouanga ne rentrera pas à Saint-Étienne. Positif au Covid-19 au Cameroun, où il dispute la CAN, l’international gabonais est asymptomatique au contraire de ses compatriotes Mario Lemina et Pierre-Emerick Aubameyang. Ces deux derniers sont quant à eux attendus dans leur club respectif, Arsenal et l’OGC Nice.

(Avec BA)

📺 Pascal #Dupraz, en arrivant à l’#ASSE, a directement validé un projet de documentaire sur les coulisses de la mission maintien des Verts.

Le coach savoyard étant convaincu de l’issue positive de sa mission.



Via @lequipe pic.twitter.com/W2Ffd0LZr8 — 𝑺𝒂𝒊𝒏𝒕𝒆́ 𝑰𝒏𝒔𝒊𝒅𝒆 (@SainteInside) January 17, 2022