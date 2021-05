ASSE - INFO BUT! : Debuchy, KMP, Hamouma... Puel n’a tranché que deux cas sur trois

Zapping But! Football Club Top 10 : les footballeurs les plus suivis sur les réseaux sociaux

Une page va se tourner à l’ASSE et les supporters doivent déjà s’attendre à avoir quelques surprises au programme. Mathieu Debuchy (35 ans) va ainsi bel et bien quitter le Forez cet été, Claude Puel ne comptant plus sur lui la saison prochaine.

La situation est exactement la même pour Kévin Monnet-Paquet, à qui le Castrais a également signifié ses intentions pour l’exercice 2021-2022. L’ailier stéphanois (32 ans) fera donc ses valises après le 30 juin. Son sort est réglé. Le cas Romain Hamouma (34 ans) est un peu plus flou. Sainté Inside, plutôt bien informé, assure que Puel ne compte pas non plus sur l’ailier des Verts pour son projet.

Encore l'espoir d'une offre pour Hamouma ?

Selon nos infirmations, la situation est plus complexe puisque le coach de l’ASSE est resté plus évasif à son sujet en laissant entendre que le club se laissait encore la possibilité d’une offre à venir au regard de ses états de service. À ce jour, la seule proposition formulée par le club ligérien au clan Hamouma date de l’été dernier. Verbale, et non écrite, celle-ci faisait état d’une prolongation d’un an en fonction du nombre de matches disputés cette saison.

