ASSE - INFO BUT! : les raisons précises de la mise à l’écart d’Adil Aouchiche

C’est peu dire qu’Adil Aouchiche est attendu au tournant cette saison à l’ASSE. Du haut de ses 18 ans, l’ancien milieu offensif du PSG est LA recrue phare du mercato d’été des Verts, qui avaient peu de moyens et s’étaient arraché pour l’attirer dans le Forez avec une grosse prime à la signature.

Derrière, Aouchiche a été titularisé de nombreuses fois en début de saison avant de sortir de l’équipe petit à petit et d’avoir un temps de jeu revu à la baisse. De plus, Claude Puel s’est rendu compte qu’il ne répondait pas tout à fait aux attentes sportivement avec un bilan de 2 buts et 3 passes décisives.

Aouchiche s'est dérobé face au FC Nantes

A sa décharge, le joueur de 18 ans n’évolue pas à son meilleur poste, lui qui est souvent décalé à gauche et qui ne serait pas pas prêt pour être meneur de jeu, à en croire le coach de l’ASSE. Il paye aussi son manque de consistance dans ses performances. Après son bon match à Nice, où il avait élu homme du match, Aouchiche a été titulaire contre le FC Nantes et sorti à la mi-temps (comme Charles Abi). Il n’avait alors pas influé sur le jeu et perdu ses duels en se dérobant aux contacts. Depuis, il a été écarté du groupe pour la réception du FC Metz (15h).

Le nez dans son téléphone portable

Selon nos informations, c’est ce manque de répondant dans les duels et plus globalement ses prestations en-deçà de son potentiel, mais aussi certains écarts de comportement qui lui seraient reprochés. Cela fait quelque temps en effet que le staff des Verts n’apprécie pas son manque d’implication à l’entraînement. Il lui serait reproché également l’usage trop important de son téléphone portable.