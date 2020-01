ASSE INFO BUT! – Mercato : Beric a annoncé son départ, entre 1 et 2 M€ pour les Verts

true

Robert Beric va bel et rebondir dans le championnat américain. L’attaquant slovène de l’ASSE, qui a inscrit le but de la victoire de l’ASSE contre l’OL, dans le dernier derby (1-0), n’a plus la confiance de Claude Puel et va retrouver du temps de jeu en Major League Soccer.

Une offre récente du Chicago Fire a en effet convaincu Beric de quitter le Forez. Selon nos informations, les négociations avec la franchise de l’Illinois se sont nettement accélérées en ce début de semaine en parallèle d’autres offres également étudiées par le joueur, qui vivait assez mal les dernières semaines loin des terrains.

Un adieu aux supporters de l’ASSE

Ce mardi, Beric a donc pris sa décision : il a quitté la séance d’entraînement du jour à l’Étrat en disant adieu aux supporters. Claude Puel, qui attendait de dégraisser sur ce mercato hivernal, va-t-il bouger pour recruter un attaquant de remplacement ? Au regard de la pauvreté offensive affichée contre le FC Nantes dimanche (0-2), cela ne choquerait personne, d’autant que l’ASSE devrait récupérer une indemnité comprise entre un et deux millions d’euros pour ce transfert.

