ASSE - INFO BUT ! Mercato : contact établi, Gomis réserve sa réponse aux Verts

Bafétimbi Gomis (36 ans) à l’ASSE, c’est désormais dans le champ du possible. Alors que les Verts tardent à concrétiser l’arrivée d’un attaquant d’ici à la clôture du mercato lundi à minuit, le contact a bien été établi entre les deux parties.

Selon nos informations, les dirigeants stéphanois ont récemment appelé son entourage pour prendre la température et savoir s’il était intéressé par un retour dans son club de cœur. Gomis, qui n’a absolument pas proposé ses services gratuitement, n’a pas fermé la porte. Il semble même penser que cette éventualité est envisageable... mais il n’a pas reçu de proposition.

Gomis dispose de plusieurs offres

Et c’est là où le bât blesse puisque, toujours d’après nos informations, l’ancien buteur de l’OL et de l’OM en a plusieurs d’autres clubs sous le coude. Une offre est notamment venue de Galatasaray, où il a marqué 32 buts en 2017-2018 à son départ de Marseille et où il a laissé un bon souvenir.

Tout comme l'ASSE, la formation turque a le désavantage de réaliser une mauvaise saison. Gomis a jusqu’au 8 février pour donner sa réponse. L’autre « détail » qui le ferait réfléchir sur son avenir, c’est qu’il dispose d’offres de contrat de deux ans et demi à l’étranger... alors que les Verts ne lui proposeraient d’une pige de six mois. Sans aucun doute à des conditions salariales bien moins avantageuses.

