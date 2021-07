ASSE - INFO BUT! Mercato : Puel a posé des exigences radicales aux recrues de l’été

Zapping But! Football Club Liga : le classement des buteurs de la saison 2020-2021

Il ne fait pas bon être supporter de l’ASSE quand arrive la période des transferts. Malgré le départ juteux de Wesley Fofana à Leicester en octobre 2020, les Verts peinent à conclure des opérations d’envergure en raison de leurs finances serrées.

Si le club forézien a récemment franchi le cap de la DNCG sans aucun problème, Claude Puel sait déjà qu’il n'aura pas les coudées franches pour renforcer son effectif au mercato estival. Comme depuis son arrivée à l’ASSE en octobre 2019, il devra être malin et joué serré.

Puel demande de la vitesse comme qualité première

Pour ce faire, le Castrais a déjà établi une exigence face à laquelle il ne transigera pas. Selon nos informations, Puel veut voir son équipe jouer haut la saison prochaine et ne veut voir arriver que des renforts dont la vitesse serait la qualité première. Et ce, dans tous les compartiments du jeu. Même en défense.

De ce fait, Puel se montre très sélectif face aux profils présentés et rejette énormément de propositions d’agent. En amont, Jean-Luc Buisine valide pourtant bon nombrte de pistes censées plaire au coach des Verts. Mais Puel est et restera le décisionnaire final. Pour l’heure, ce dernier viserait deux bons joueurs à moindre coût. La direction des Verts a validé et pourrait offrir un salaire mensuel maximum de 100 000 euros à un attaquant et 80 000 euros à un défenseur. Pas plus.

Avec BA

🚨 Alerte BUTASSE ! 🚨

À JAMAIS VERT ! 💚

L'aventure de Romain Hamouma semble bel et bien prendre fin à l'ASSE... Souvenons-nous des bonnes choses !

Retrouvez votre But Sainté en kiosque ou dans notre boutique en ligne ➡️ https://t.co/DvJwVnmOsm pic.twitter.com/d0ksWbF70N — But! Saint-Étienne (@ButASSE) July 7, 2021