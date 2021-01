ASSE - INFO BUT! Mercato : Zamalek exige des primes XXL pour valider l'opération Mostafa Mohamed

Il reste un peu moins de deux semaines à l’ASSE pour boucler l’arrivée d’un attaquant au mercato. On le sait déjà depuis les fêtes de fin d’année : les Verts visent en priorité un certain Mostafa Mohamed, avec qui les négociations ne seraient pas tout à fait rompues malgré les soubresauts rocambolesques des derniers jours.

« Dimanche soir, du côté de l’ASSE, on nie tout intérêt pour Adrian Grbic, explique Le Progrès ce lundi. Et pour cause, le club stéphanois espère toujours faire signer Mostafa Mohamed. Malgré quelques tiraillements, les contacts entre les deux clubs ne sont pas rompus. Il reste toutefois encore un point de désaccord à régler. »

500 000 euros si Mohamed dépasse les 10 buts par saison

Si un plan B pourrait se nommer Christian Kouamé (Fiorentina, 23 ans), la priorité des Verts reste Mohamed. Selon nos informations, un point de désaccord réside dans les primes demandées par le club égyptien. Ce dernier veut toujours du cash, ce qui pourrait signifier qu’il rejetterait l’offre de prêt de Galatasaray pour le joueur de 23 ans. Cette demande d’argent frais pose problème à l’ASSE, qui propose un contrat de quatre ans et demi à Mohamed. De plus, Zamalek demanderait une prime de 500 000 euros si le buteur égyptien marque un minimum de 10 buts par saison. L’intéressé pourrait finalement trancher ce dossier.

Avec BA