ASSE - INFO BUT! : réunion à l’Etrat, Romeyer avait des choses à dire

Le maintien en poche, l’ASSE peut envisager l’avenir avec un peu plus de sérénité. Roland Romeyer a ainsi réuni les salariés ce matin à l’Étrat et avait un tas de choses à leurs dire. Tous les responsables de service étaient présents, parmi lesquels Arnaud Jaouen et Jean-François Soucasse.

Selon nos informations, ce rassemblement interne aurait essentiellement pour but d’annoncer de manière formelle que le successeur de Xavier Thuilot remplacera Romeyer à partir du mois de juillet. Soucasse, qui ne compte pas ses heures, devrait donc bel et bien prendre du galon au sein de l’organigramme stéphanois.

Le passage devant la DNCG dans toutes les têtes

Par ailleurs, on peut imaginer que tout ce petit monde a préparé le prochain passage de l’ASSE devant la DNCG, une étape très importante en prévision de la saison prochaine et du processus de vente annoncé. À ce titre, les Verts n’ont plus que quelques jours pour réunir les documents (élaboration du budget, comptes, etc...).

(Avec BA)