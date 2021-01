ASSE - INFO BUT! : un taulier de Puel de retour, vers un nouveau système contre l’OL ?

Il n’y a pas que des mauvaises nouvelles du côté de l’ASSE. Si voir Benoît Bastien au sifflet n’en est pas franchement une bonne pour le derby, Claude Puel se frotte déjà les mains à l’idée de réintégrer Romain Hamouma. Selon nos informations, le retour du meilleur buteur des Verts cette saison (4 réalisations) est en très bonne voie.

Les derniers tests au Covid-19 ont été négatifs et le natif de Lure remplit les critères pour le protocole sanitaire imposé par la LFP. L’ASSE n’a pas communiqué sur les retours à envisager contre l’OL mais d’autres retours pourraient voir le jour. Premier joueur stéphanois à avoir été infecté au coronavirus, Timothée Kolodziejczak pourrait ainsi imiter Hamouma, de même que Denis Bouanga et Zaydou Youssouf (même si cela reste au conditionnel). Pour Charles Abi, cela semble plus compliqué.

Le 4-3-3 remis en place contre l'OL ?

Ces retours, s’ils se concrétisent, pourraient permettre à Puel d’installer le nouveau 4-3-3 déployé à Strasbourg dimanche dernier (défaite 1-0). S’il maintient Mahdi Camara en défense centrale, le Castrais pourrait alors replacer Lucas Gourna Douath en sentinelle pour faire évoluer Yvan Neyou un cran plus haut et gêner les relances des Gones en apportant plus de poids offensif à son équipe. Cette tendance est toutefois à confirmer au fil des entraînements, qui seront encore nombreux avant le derby tant attendu dimanche à Geoffroy-Guichard en clôture de la 21e journée de L1 (21h).

Avec Bastien Aubert