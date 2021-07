ASSE, Stade Rennais, OGC Nice - INFO BUT! : on en sait plus sur l’avenir d’Hamouma

Zapping But! Football Club LOSC, OL, Monaco, OM : Top 10 des ventes de L1 vers la Premier League

Romain Hamouma ne sait toujours pas de quoi son avenir sera fait. Et la situation peut commencer à devenir un brin préoccupante dans le sens où plusieurs formations de L1 ont déjà repris le chemin de l’entraînement.

C’est le cas à l’ASSE, qui n’a plus donné de nouvelles au clan Hamouma depuis qu’il est libre cet été. Hier, des rumeurs autour d’un intérêt du Stade Brestois et du Stade Rennais pour le milieu offensif de 34 ans ont filtré. Selon nos informations, ces intérêts sont bel et bien réels.

Cependant, aucune offre concrète n’a été émise par qui que ce soit à ce jour. Des discussions autour d’un contrat d’un an ont été évoquées avec les dirigeants de l’OGC Nice et du SB29. Du côté du Stade Rennais, il s’agit seulement d’une prise d’informations sans aller plus loin pour l’instant.

