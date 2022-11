Dans quel métier se lancer quand on est passionné de sport ?

Zapping But! Football Club LOSC, OL, Monaco, OM : Top 10 des ventes de L1 vers la Premier League

Alors que l’âge de départ à la retraite recule petit à petit, il semble urgent de s’orienter vers une profession passionnante… C’est vrai que, quitte à travailler une (très) longue partie de votre vie, autant le faire dans un domaine qui vous anime au quotidien, non ? Alors si vous, ce qui vous fait vibrer c’est le sport, et en particulier le football, alors on va bien s’entendre. Mais surtout on va vous faire découvrir une liste non exhaustive de cinq métiers qui recrutent et qui sont (peut-être) faits pour vous !

Métier #1 - Community manager

Vous êtes (un peu, beaucoup, passionnément…) addict aux réseaux sociaux ? Motus et bouche cousue, on ne dira rien. Par contre, on vous a dégoté le métier qui vous permet de combiner vos deux passions. Quoi de mieux que d’animer les communautés digitales d’un club, d’une fédération ou même d’un joueur ? Passer votre journée sur Instagram, TikTok, Facebook et j’en passe… sans avoir besoin de vous cacher, c’est le rêve non ?

Votre mission est simple, vous devez attirer de nouveaux abonnés, faire flamber le nombre de likes et partager l’actualité de votre client à leurs nombreux fans. Être créatif, disponible et le meilleur en dictée sont des critères indispensables pour prétendre être fait pour cette profession. Si vous passiez déjà tous vos week-ends dans les stades, alors votre routine restera la même, si ce n’est que vous ne serez pas seulement spectateur ! À domicile ou à l’extérieur, vivez les matchs de l’intérieur et sans filtre.

Métier #2 - Journaliste sportif

Que ce soit via la presse écrite, sur le Web, à la radio ou à la télévision, les journalistes font pleinement partie de l'écosystème sportif. Et si :

Jouer avec les mots vous amuse.

Vous avez toujours eu 10/10 en dictée.

Votre aisance rédactionnelle est sans cesse sollicitée.

Vous avez une bonne culture sportive.

Travailler le week-end n’est pas un frein pour vous.

Vous êtes vif d’esprit.

Vous êtes passionné de sport.

Alors Nelson Monfort n’a qu’à bien se tenir !

Métier #3 - Recruteur de joueurs

Le moment que vous préférez quand vous jouez à FIFA sur votre PS4, c’est quand vous composez votre équipe ? Et le fait de dénicher les meilleurs joueurs vous anime par-dessus tout ? Ne cherchez plus votre voie, elle est toute trouvée ! Passez du rêve à la réalité et devenez recruteur de joueurs.

Soyez prêt à observer, analyser, rouler… des heures pour parcourir tous les terrains de France (et même plus si affinités) et signer des contrats. Votre objectif est clair : repérer LE talent et trouver LA pépite pour les clubs avec qui vous collaborez. Si le profil plaît, c’est gagné. Alors, le challenge vous tente ?

Métier #4 - Stadium Manager

Également appelé directeur de stade, c’est un métier de l’ombre, encore peu connu du grand public. Pourtant, le Stadium Manager a un rôle ultra important ! C’est le chef d’orchestre de la bonne santé du stade et du bon déroulement des matchs. En fait, ce n’est ni plus, ni moins le garant de TOUTE l’enceinte sportive. Balèze, non ? Il doit notamment :

Maîtriser toutes les connaissances nécessaires en lien avec la gestion d’un équipement privé.

Savoir gérer un budget.

Coordonner toutes les équipes qui gravitent au sein du stade.

Suivre les directives de ses supérieurs.

Échanger avec les partenaires et les acteurs extérieurs, comme les fédérations ou les clubs adverses.

En bref, il faut être extrêmement polyvalent. Alors si vous n’avez pas peur des responsabilités, foncez !

Métier #5 - Jardinier

Pour regarder un beau match, il faut non seulement de bons joueurs, mais aussi une belle pelouse, n’est ce pas ? Alors dans la famille « entretien des stades », j’appelle le jardinier ! Et non, ce n’est pas parce que la pelouse est verte fluo que c’est un faux gazon… Non non, c’est le travail acharné du jardinier qui s’assure de son parfait état pour que les joueurs aient envie de fouler le terrain et SURTOUT, qu’ils puissent se rouler par terre 🤭 ! Alors si vous aimez les tondeuses et les glissades footballistiques, votre carrière est toute tracée.

Avant de vous lancer corps et âme dans votre métier passion, renseignez-vous sur votre employeur

Si trouver votre vocation / passion n’est pas simple, trouver l’employeur et les conditions d’emploi qui vous conviennent l’est peut-être encore moins. Pour vous aider, heureusement, vous pouvez facilement trouver des avis sur les entreprises sur le Web et échanger sur vos expériences respectives au sein d’entreprises différentes.

Grâce à internet et la liberté d'expression, vous pouvez non seulement, trouver tous les avis d'entreprises renommées en France, mais aussi laisser un commentaire, que vous soyez satisfait ou non… Et pas d'inquiétude, si vous lâchez des gros dossiers mais que vous avez peur des représailles, vous pouvez rester anonyme et balancer incognito en toute impunité (mais en respectant certaines conditions quand même). Ou sinon, si en plus d'aimer le sport, vous êtes vous-même sportif, vous pouvez aussi courir très (très) vite !