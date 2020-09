FC Nantes - ASSE (2-2) : la confidence troublante de Moses Simon

Simon était muet depuis le 8 février en L1 !

Moses Simon commençait à douter et on peut le comprendre. Devant l’ASSE (2-2), l’attaquant du FC Nantes a marqué son premier but en Ligue 1 depuis le 8 février à Dijon. D’après Opta, le Canari a ainsi mis fin à une série de 7 matches sans trouver la faille dans l’élite (12 tirs, 5 cadrés).