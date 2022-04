L’OGC Nice ne montre rien ou presque devant le FC Lorient

Zapping But! Football Club Instant Mercato : Lukaku proposé au PSG, Moses Simon dans les petits papiers de l'OM

On s’ennuie ferme à l’Allianz Riviera pour ce match entre l’OGC Nice et le FC Lorient (0-0). Dans un stade aux tribunes clairsemées, on ne pourra pas donner tort aux supporters d’avoir préféré une balade en mer.

Durant les 45 premières minutes, les deux équipes n’ont quasiment rien montré. Pour preuve, il a fallu attendre la 35e minute pour voir la première frappe cadrée... œuvre de Justin Kluivert écartée par le gardien des Merlus.

Si l’on excepte deux contres mal négociés par les attaquants du FC Lorient, le bilan reste famélique.

🙌 N I S S A 🔴⚫️



⌚️Encore 5 minutes à jouer avant la pause (0-0)#OGCNice #OGCNFCL pic.twitter.com/YPD4CAdnrF — OGC Nice (@ogcnice) April 17, 2022

Pour résumer L’OGC Nice accueille le FC Lorient à l’Allianz Riviera pour le compte de la 32e journée de Ligue 1 (13h). À la mi-temps, les Aiglons et les Merlus sont à 0-0 au terme d'une première période d'une rare faiblesse technique.

Bastien Aubert

Rédacteur