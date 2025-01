Le rendez-vous des Girondins – Jean Grillot : « Les supporters nous aident à être meilleurs »

Chaque semaine, But! donne la parole à un Girondin pour évoquer cette saison dans l’enfer du National 2. Après Cédric Yambéré, Soufiane Bahassa, Emeric Depussay et Nassim Ranem, c’est au tour du jeune défenseur central Jean Grillot (19 ans) de répondre à nos questions.

La victoire sur Le Poiré (2-0) samedi dernier

« On a fait un bon match offensivement, on a réussi à marquer deux buts. On s’est procuré beaucoup d’occasions. Et défensivement, on a réussi à préserver notre cage inviolée, c’est un point positif. Je ne sais pas si c’était notre prestation la plus aboutie depuis le début de la saison mais c’était un bon match, ça c’est sûr. Et on peut mieux faire, c’est sûr aussi. »

Le choc à Poitiers (5e) samedi

« A l’aller, ils nous avaient tenu en échec (1-1) mais ce n’était pas le même contexte. L’équipe était en train de se former, c’était le premier match. On va là-bas avec la volonté de gagner, on s’est bien entraînés cette semaine pour ramener le meilleur résultat possible. Même si on est en National 2, le staff technique recueille des informations sur nos adversaires, on est au courant de leurs points forts et de leurs points faibles. Ils nous disent comment jouer à chaque fois. Pour samedi, l’une des consignes est de diversifier nos attaques, de jouer tout autour de leur défense. De jouer avec des passes dans l’axe mais également dans le dos de leurs défenseurs. »

850 supporters bordelais à Poitiers

« On remercie les supporters après chaque match. On sait que c’est compliqué pour eux. Ils sont habitués à un plus haut niveau mais ils sont quand même tout le temps là pour nous encourager, donc ça fait plaisir. Un tel soutien populaire n’est pas inhibant du tout. C’est une pression positive, ça nous aide juste à être meilleurs sur le terrain. »

Ses progrès depuis le début de la saison

« Depuis le premier match de la saison, contre Poitiers justement, j’ai pris en confiance, j’ai progressé. Dans les duels, je suis meilleur. Je n’étais pas habitué à ceux de National 2. Il y a un peu plus de vice, de physique. Cédric Yambéré m’aide beaucoup avec son expérience. Il me parle énormément. C’est une aide très positive. On se parle beaucoup pendant les matches, par rapport à mon placement, à l’attaquant adverse. J’apprends énormément à ses côtés. Dans notre binôme, on se complète pas mal. Après, il est plus grand que moi et plus costaud. Mais on fait la même chose, on a le même rôle. S’il faut presser l’attaquant, on le presse ; s’il faut couvrir, pareil. On a confiance l’un en l’autre. »

Ses axes de progression

« Je peux encore prendre physiquement, m’étoffer. Je peux aussi être meilleur dans mon jeu long et avec mon pied gauche. Je travaille avec le préparateur physique et le kiné pour prendre en masse musculaire. J’ai également une diète pour bien m’alimenter, prendre le plus rapidement et de la meilleure manière car il ne s’agit pas de se blesser à vouloir aller trop vite. Le but, c’est que je sois à l’aise sur le terrain. Il n’y a pas d’objectif chiffré, c’est un projet sur le long terme. On ne veut pas faire n’importe quoi. Pour ce qui est des relances longues, le staff me donne des conseils pour trouver la faille chez l’adversaire, que ce soit en jouant dans le dos des défenseurs ou en cherchant l’appui de l’attaquant. »

Sa polyvalence

« Depuis le début de la saison, j’ai été aligné milieu défensif, latéral droit et défenseur central. Plus jeune, j’ai joué milieu, un peu moins latéral, mais je suis habité à ces rôles. Je suis plus à l’aise en défenseur central. »

Son parcours et son avenir

« J’ai fait tout le centre de formation. J’y suis depuis 15-16 ans. Petit, je suivais déjà le club, même si j’étais au pôle espoir de Castelmaurou, à Toulouse. L’été dernier, c’était un peu le flou, comme pour tout le monde. J’ai attendu de voir ce qu’il allait se passer, tout en travaillant, en restant sérieux, pour être pris si ça repartait. Mon avenir ? Je vous avoue ne pas y penser. Tout ce que je peux dire, c’est que je me sens bien aux Girondins, je ne me pose donc pas trop de questions. »

Pour suivre toute l’actualité du foot, ABONNEZ-VOUS à notre chaîne Youtube Butfootballclub.