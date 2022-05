Liverpool - INFO BUT! Mercato : PSG, Bayern…. Sadio Mané bientôt sur le marché ?

Zapping But! Football Club Instant Mercato : Lukaku proposé au PSG, Moses Simon dans les petits papiers de l'OM

Comme vous le révélions la semaine passée, Mohamed Salah se dirige vers une prolongation avec Liverpool, mais qu’en est-il de son coéquipier Sadio Mané (30 ans) ? Lié jusqu’en juin 2023 avec les Reds, l’attaquant international sénégalais est un autre homme de base du dispositif de Jürgen Klopp, mais les vice-champions d’Angleterre n’ont pas l’air de vouloir faire des folies pour le conserver. Un nouvel bail va être proposé à l’ancien joueur de Southampton et de Metz, auteur de seize buts cette saison en Premier League.

Ciblé pour remplacer Lewandowski

Aujourd’hui, le natif de Sedhiou espère d’ailleurs poursuivre l’aventure aux côtés des coéquipiers de Virgil van Dijk, mais il s’agit de savoir à quel point les deux parties sont disposées à faire des sacrifices. Avec un salaire actuellement estimé à un peu plus de 200 000 euros par semaine, Sadio Mané pourrait finalement être tenté d’aller monnayer ses talents sous d’autres cieux. Alors que le Paris Saint-Germain avait lancé des négociations via Leonardo (qui anticipait surtout le départ de Kylian Mbappé), c’est le Bayern Munich qui est le mieux placé. Dans l’incertitude concernant l’avenir de Robert Lewandowski et de Serge Gnabry, les Bavarois apprécient particulièrement le profil du numéro 10, un ailier pouvant aussi évoluer dans l’axe.

Disponible pour 40-50 M€

Des discussions ont eu lieu avec entourage. On est loin des chiffres qui avait été évoqués par « Leo », mais les dirigeants munichois sont bel et bien positionnés. En cas d’échec des négociations avec Liverpool, Sadio Mané pourrait être disponible moyennant le versement d’un chèque de 40-50 M€, le Bayern Munich n’excluant pas de faire coup double avec l’avant-centre international autrichien Sasa Kalajdzic (24 ans, VfB Stuttgart), un autre objectif prioritaire de ce mercato d’été.

Ignazio GENUARDI

L'instant Mercato Liverpool du 26 mai Chaque jeudi à 18 heures, désormais, vous avez rendez-vous sur Butfootballclub avec l'Instant Mercato. Tout ce qu'il faut savoir sur le marché des transferts avec le journaliste Ignazio Genuardi, spécialisé depuis des lustres dans les transferts. C'est parti.

Alexandre Corboz

Rédacteur