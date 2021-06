LOSC - Mercato INFO BUT! : Galtier a bien un accord avec un club depuis 2 mois

Zapping But! Football Club Top 20 : joueurs en fin de contrat

Le LOSC ne fera pas de cadeau à Christophe Galtier. Conscient que ce dernier veut partir, Olivier Létang ne veut pas le bloquer mais entend monnayer sa dernière année de contrat avec son futur club.

« Il y aura une négociation car Christophe est pour nous un actif essentiel dans les succès à venir, a-t-il déclaré hier soir au micro de RMC Sport. Je défendrai les intérêts du LOSC et de toute sa communauté, comme je le ferais dans le cadre du transfert d’un joueur clé. Les récents transferts d’entraineurs en Allemagne et au Portugal démontrent que les contrats ont de la valeur. L’objectif n’est pas de bloquer Christophe mais de trouver le juste accord dans ce qui constituerait un transfert majeur de ce mercato estival, au même titre qu’un joueur de talent, voire plus. »

Galtier vante le projet de l'OGC Nice

Selon nos informations, Galtier s’est mis d’accord avec l’OGC Nice depuis deux à trois mois. C’est la raison pour laquelle l’actuel coach du LOSC s’est montré aussi dithyrambique envers le club azuréen lors de sa récente interview dans L’Équipe. C’est aussi pour cette raison qu’Ineos n’a toujours pas annoncé de successeur d'Adrian Ursea.

(Avec BA)