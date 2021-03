Zapping But! Football Club Coupe de France : le tirage au sort des 32èmes de finale

Le 1er janvier, le Brexit est rentré en application. Avec lui, un changement de réglementation pour les transferts vers la très lucrative Premier League, sa surcursale en Championship et les nombreuses divisions inférieures professionnelles du Royaume-Uni. Si le football français avait jusqu'à présent d'autres chats à fouetter, entre les soucis de droits TV, la crise sanitaire et des clubs au bord de l'agonie à chercher la moindre économie, le « Brexit du foot » est passé au second plan. Et pourtant...

Quand on sait que le foot français est le principal pourvoyeur de talents étrangers de la Premier League, que sur les dix dernières années, les ventes de joueurs vers l'Angleterre ont dépassé les 1,6 milliards d'euros, que le trading est – avec l'argent des droits TV – la variable d'ajustement de nos très chers dirigeants français, le Brexit est forcément un sujet central pour l'avenir de notre football hexagonal et de nos clubs emprisonnés dans un modèle aujourd'hui menacé.

Tout ce qu'il faut savoir sur le Brexit

Pendant de longues semaines, « But ! Football Club » a donc enquêté, s'est plongé dans les règlements barbares de la FA en matière de permis de travail (GBE), a mis en pratique quelques cas concrets adaptés à nos clubs, mais également discuté avec de nombreux spécialistes, analystes, consultants et acteurs de l'ombre du monde du football pour offrir au grand public une explication claire des évènements.

Durant une semaine, nous publierons toute une série d'articles sur le Brexit, des analyses chiffrées détaillées, des explications sur les enjeux, sur les grands gagnants et les perdants de cette réécriture du marché des transferts mais également sur les évolutions possibles des modèles anglais et de leurs investissements en France.

SOMMAIRE :

Mercredi 3 mars à 12h : Que pèse l'Angleterre dans les revenus des clubs de L1

Jeudi 4 mars à 12h : Les gagnants et les perdants du Brexit

Vendredi 5 mars à 12h : Le Brexit, un faux problème pour la Ligue 1 ?

Samedi 6 mars à 12h : Comment le Brexit peut bouleverser le paysage du foot français

Cas pratiques :

Dimanche 7 mars à 12h : Mercato : les Anglais éliminés de la course au « nouveau Kadewere »

Lundi 8 mars à 12h : Mercato : FC Nantes, un maintien vital pour éviter l'effet Brexit

Mardi 9 mars à 12h : Mercato : comment les Anglais ont sauvé le RC Lens de la faillite

Mercredi 10 mars à 12h : Brexit, qu'est-ce que ça va changer pour l'ASSE ?

Lexique :