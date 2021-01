AC Milan - Juventus (1-3) : Ronaldo et la Vieille Dame relancent la Serie A

C'était le match à ne pas perdre pour la Juventus Turin. La Vieille Dame, jamais rassasiée malgré ses neuf titres de champion d'Italie consécutifs, était distancée de dix points par l'AC Milan. Même si les Rossoneri comptent un match de plus, même s'il reste toute la phase retour à disputer, une défaite à San Siro aurait pu faire très mal à Cristiano Ronaldo et ses partenaires. Mais la Juventus s'est comportée en patronne, face à un adversaire à qui il manquait son talisman, Zlatan Ibrahimovic.

CR7 pas dans un grand soir

Si elle semble parfois peu concernée par les affaires courantes, en témoigne sa défaite à domicile contre la Fiorentina (0-3) juste avant les fêtes, la Juventus s'est mise en mode commando ce soir. Elle a ouvert le score par Federico Chiesa à la 18e, a vu le Milan égaliser juste avant la pause (41e, Calabria) et reprendre les devants, toujours par Chiesa à la 62e. McKennie a conclu le score à la 76e.

Et Cristiano Ronaldo ? Surveillé de près par les Milanais, le Portugais a eu beaucoup de mal à se procurer des occasions. Il n'est pas impliqué sur les deux buts de son équipe et a davantage joué en remises. Le plan de Silvio Pioli était de l'éloigner de l'axe et ça a fonctionné. Néanmoins, en perdant son invincibilité depuis la fin du confinement, le Milan a perdu gros…