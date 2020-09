Juventus : Andrea Pirlo compte plus que jamais sur Cristiano Ronaldo

À 35 ans, Cristiano Ronaldo est toujours un buteur redoutable. Au top de sa forme, CR7 s'est signalé lors de la première rencontre amicale de la Juventus face à Novara (5-0). La star portugaise a été auteur d'une réalisation. La semaine dernière, il avait inscrit un doublé avec sa sélection pour l'emporter en Suède (2-0). Annoncé sur le départ, CR7 devrait bien rester dans le Piémont cette saison. Andrea Pirlo, nouvel entraîneur de la Juventus, veut conserver son goleador.

Andrea Pirlo rassure sur la situation de Ronaldo

En conférence de presse d'après-match, le néo-entraîneur s'est confié sur la forme de Cristiano Ronaldo. "Il va bien, il l'a montré aussi en équipe nationale (un doublé contre la Suède). Il est prêt à faire une belle saison." En revanche, pour accompagner l'ex-Madrilène sur le front de l'attaque, Pirlo attend impatiemment une recrue. "J'ai besoin d'un attaquant le plus tôt possible mais le mercato est encore long et il y aura du temps pour travailler."

Dans ce début de mercato, la Vieille Dame s'est séparé de Gonzalo Higuain, parti rejoindre Blaise Matuidi à l'Inter Miami. Dernièrement, la Juve a prospecté différentes pistes (Milik, Dzeko, Giroud, Cavani, Suarez) sans qu'elles ne puissent aboutir.