Euro : bientôt éjectée par Cristiano Ronaldo, cette légende du foot réagit

Légende du football iranien, Ali Daei détenait jusqu'à présent une marque importante dans le football mondial. Du haut de ses 109 buts en 149 capes entre 1993 et 2006, l'ancien joueur du Bayern Munich et du Hertha Berlin détenait un record mythique. Depuis hier et le doublé de CR7 lors de France – Portugal (2-2), il le partage avec Cristiano Ronaldo.

Il faut croire que le natif d'Ardabil n'est pas rancunier puisqu'il a réagi sur Instagram pour féliciter le quintuple Ballon d'Or de l'avoir rejoint tout en haut des buteurs mondiaux : « Bravo à Cristiano qui est maintenant à un but de battre le record de buts d'un joueur international. Je suis honoré que ce remarquable dénoument revienne à Ronaldo, grand champion de football et humaniste attentionné qui inspire et impacte des vies partout dans le monde », a écrit Ali Daei dans un beau message de soutien.

Qualifié pour les huitièmes de finale de l'Euro et meilleur buteur de la compétition jusqu'à présent (5 buts), l'attaquant de la Juventus de Turin aura l'occasion de rentrer un peu plus dans l'histoire du football s'il marque dimanche (21h) contre la Belgique.

Ali Daei félicite Cristiano Ronaldo #109 pic.twitter.com/CITYdSyo3y — 𝗡𝗶𝗰𝗼𝗹𝗮𝘀 𝗩𝗶𝗹𝗮𝘀 𝘉𝘰𝘢𝘴 (@nicolas_vilas) June 24, 2021