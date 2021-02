FC Barcelone : Cristiano Ronaldo fait une promesse qui fait déjà pâlir Lionel Messi

Zapping But! Football Club Juventus : les 10 plus grosses ventes des Bianconeri

Depuis qu'il a atteint la barre des 30 ans, Cristiano Ronaldo a inscrit 300 buts en 326 matches, soit une moyenne de 0,9. Avant la trentaine, l’attaquant de la Juventus Turin avait scoré 463 reprises en 718 rencontres, soit un ratio de 0,64. C’est le résumé qu’il faut retenir de la victoire de la Juventus Turin hier face à l’AS Rome (2-0).

On rajoutera que CR7 a bien cru s’offrir un doublé mais il a trouvé la barre transversale de Pau Lopez. Le ballon est retombé juste devant la ligne de but et l’arbitre Daniele Orsato a donc laissé le jeu se poursuivre.

« Tant que je continuerai, vous ne recevrez jamais moins de 100% de ma part »

Visiblement pas convaincu, Ronaldo s’est alors approché de l’arbitre et a demandé à regarder sa montre. Une séquence qui a eu le mérite d’amuser Orsato, qui a pu lui confirmer que sa montre, reliée au système de la goal-line technology, n’avait pas vibré. Cet épisode a ensuite laissé place à une belle promesse de Cristiano Ronaldo. « 36 ans, c'est incroyable ! On a l'impression que tout a commencé hier, mais ce voyage est déjà plein d'aventures et d'histoires à retenir. Mon premier ballon, ma première équipe, mon premier but... Le temps passe vite. (…) Alors que je fête mon 36e anniversaire et ma 20e année en tant que footballeur professionnel, je suis désolé de ne pas pouvoir vous promettre 20 ans de plus. Mais ce que je peux vous promettre, c'est que tant que je continuerai, vous ne recevrez jamais moins de 100% de ma part », a-t-il conclu avec le sourire.