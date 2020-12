FC Barcelone : Lionel Messi fait une révélation d'anthologie sur son idole Cristiano Ronaldo !

La rivalité entre Lionel Messi (33 ans) et Cristiano Ronaldo (35 ans) a franchi un nouveau cap. Au point que l’on ne sait plus trop si l’on peut encore parler de rivalité entre les deux génies du football. Dimanche, lors de sa fameuse interview avec le journaliste Jordi Evole, l’attaquant du FC Barcelone a été interrogé sur ses idoles dans le monde du sport. Et devinez quoi ? L’attaquant portugais de la Juventus Turin, avec qui il a dû jouer des coudes tout au long de sa carrière, fait partie des heureux élus du prodige argentin !

Messi admire CR7, Nadal, Federer et LeBron

« Les sportifs que j’admire le plus ? Il y en a quatre : Rafael Nadal, Roger Federer, LeBron James, a-t-il répondu en prenant le temps de peser sa dernière réponse. Dans tous les sports, il y a une personne qui sort du l’eau et est admirable. Dans le football, c’est Cristiano Ronaldo. Mais j'admire tous les sportifs qui vont au bout d’eux-mêmes et laissent tout sur le terrain. »