FC Nantes, Juventus : une nouvelle menace terrible plane sur la Vieille Dame !

Zapping But! Football Club Juventus : les transferts les plus chers de l'histoire

13e de Serie A après avoir écopé de 15 points de suspension dans le cadre de la « Plusvalenze Case », une affaire dans laquelle elle est accusée d’avoir surévalué le prix de ventes dans certains transferts de joueurs, le Juventus Turin est en crise. Et le prochain adversaire du FC Nantes en Ligue Europa n'est peut-être pas au bout de ses peines.

En effet, le Corriere dello Sport révèle que la Vieille Dame pourrait être pénalisée de 20 points supplémentaires. Elle ne compterait plus alors que 3 points et plongerait à 15 points du premier non relégable. Autant dire, donc, que ses chances de maintien seraient moindres. A suivre...