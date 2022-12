FC Nantes : les nouvelles de Pogba et Vlahovic sont très inquiétantes à la Juve !

Zapping But! Football Club Juventus : le palmarès complet des Bianconeri

Le FC Nantes prépare le retour du championnat dans deux semaines et sort d’un stage intense au Portugal. Battus par le Dijon FCO en amical (0-1), les hommes d’Antoine Kombouaré continuent de suer à grosses gouttes à la Jonelière avant la vraie reprise.

Début 2023, les Canaris ont également rendez-vous dans un choc prestigieux contre la Juventus Turin en 16es de finale de la Ligue Europa. Pour l’heure, le club italien est dans le flou total. Secouée par l’affaire Prisma, la Vieille Dame ne sait pas non plus dans quel état de forme seront Paul Pogba et Dusan Vlahovic.