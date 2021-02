FC Porto - Juventus (2-1) : une soirée décisive pour l'avenir de Cristiano Ronaldo ?

Zapping But! Football Club Juventus : les 10 plus grosses ventes des Bianconeri

Drôle de parallèle entre les deux superstars de la décennie écoulée ! Hier, Lionel Messi a été humilié par le PSG (1-4) et Kylian Mbappé, auteur d'un triplé. L'Argentin semble plus que jamais sur le départ du FC Barcelone. Et ce soir, la Juventus Turin de Cristiano Ronaldo a été battue sur la pelouse du FC Porto (1-2). Son cas est moins grave que celui des Blaugranas. Mais une élimination dans trois semaines pourrait avoir les mêmes conséquences : un départ de son phénomène. Car CR7, comme Messi, veut gagner encore la C1 d'ici la fin de sa carrière. S'il est éliminé en 8es de finale, comme la saison précédente, et après avoir été sorti en quarts en 2018/19, il pourrait demander à aller voir ailleurs.

Un pénalty sur lui oublié à la dernière seconde

Hier, sur les réseaux sociaux, le quintuple vainqueur de la Champions League avait pourtant mis en garde ses coéquipiers : "La phase à élimination directe, c'est l'essence même de la Champions League. C'est comme si on débutait une nouvelle compétition, tout le monde doit montrer son meilleur visage parce que chaque détail peut faire la différence. Ces deux dernières années, nous avons été sortis trop tôt par rapport ce que nous espérions mais nous continuons à vouloir le meilleur chaque année et cette saison ne fait pas exception. Demain, nous avons un match très important contre une équipe très forte. Nous espérons que ce sera le début d'un long chemin vers la finale. Respect pour l'adversaire, ambition pour la victoire et concentration à 100% sur nos objectifs. Allez les gars, jusqu'à la finale !"

Seulement, dès la 61e seconde, Porto a ouvert le score ce soir. Et a doublé la mise moins d'une minute après le début de la seconde période. Jusqu'à la 82e minute, le sort des Bianconeri était scellé. Mais Federico Chiesa a réduit la marque et redonné espoir aux champions d'Italie. A la dernière seconde, CR7 a été bousculé dans la surface portiste mais l'arbitre a refusé d'accorder un pénalty. A la plus grande frustration du joueur formé au Sporting. Qui, dans trois semaines, jouera donc son avenir. Une élimination et il sera temps d'aller voir ailleurs…