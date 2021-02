Hellas – Juventus (1-1) : Cristiano Ronaldo a répondu à Messi, mais la Juve perd gros

Zapping But! Football Club Juventus : top 10 des meilleurs buteurs de l'histoire

Avec 19 buts tous les deux, Lionel Messi et Cristiano Ronaldo confirment que malgré les difficultés respectives de leurs clubs, les stars du FC Barcelone et la Juventus Turin restent au niveau. Un peu plus tôt dans l'après-midi, c'est Messi qui avait d'abord frappé lors du succès catalan face au FC Séville (2-0).

Ce samedi soir, Cristiano Ronaldo a répliqué, pendant mettre les siens sur la bonne voie. D'une frappe puissante à ras de terre à l'entrée de la surface sur un service de Bernardeschi, CR7 a lancé les Turinois en début de deuxième période. Problème, faute d'avoir réussi à faire le break, le Portugais et ses partenaires ont laissé au Hellas Vérone la possibilité de revenir dans le match.

Possibilité saisie à un quart d'heure de la fin, quand Barak a gagné son duel aérien avec Alex Sandro pour marquer le but égalisateur (79e). Un partage des points qui ne fait pas du tout les affaires de la Juventus, qui compte désormais sept points de retard sur l'Inter Milan. De quoi compliquer sérieusement les affaires d'Andrea Pirlo sur le banc turinois...